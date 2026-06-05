Ler Resumo





As inscrições para o Enem 2026 encerram nesta sexta-feira, 5 de junho, às 23h59. A edição traz a novidade da inscrição automática para concluintes da rede pública, além de mais de 10 mil novos locais de prova. As avaliações serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. Acesse a Página do Participante para garantir sua vaga!

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 encerram nesta sexta-feira, 5, às 23h59 (horário de Brasília). O assunto está em alta no Google Trends.

Uma novidade na nova edição do vestibular será a inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Os dados dos alunos do 3º ano serão encaminhados pelas instituições de ensino. Mesmo com a inscrição automática, o estudante terá que acessar o site do Enem para confirmar a inscrição, escolher a língua estrangeira de preferência, o município onde deseja realizar as provas e a necessidade de recursos de acessibilidade, se for o caso.

As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro e taxa de inscrição de R$ 85 para os estudantes não isentos pode ser paga até o dia 10 de junho por boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco).

Continua após a publicidade

Mais locais de prova:

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estima aumentar em cerca de 10 mil o número de escolas que vão receber o Enem em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal em 2026. A expectativa é de que 80% dos alunos da rede pública de ensino façam as provas nas suas próprias escolas, facilitando a logística de deslocamento.

Como fazer a inscrição no Enem?

As inscrições para o Enem 2026 devem ser realizadas até as 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira, 5, por meio do site do Enem, na Página do Participante.

Cronograma do Enem 2026:

Inscrições: 25/5 a 5/6/2026;

25/5 a 5/6/2026; Pagamento da taxa de inscrição: 25/5 a 10/6/2026;

25/5 a 10/6/2026; Solicitação de tratamento pelo nome social: 25/5 a 5/6/2026;

25/5 a 5/6/2026; Solicitação de atendimento especializado: 25/5 a 5/6/2026;

25/5 a 5/6/2026; Resultado do atendimento especializado: 19/6/2026;

19/6/2026; Recurso do atendimento especializado: 22/6 a 26/6/2026;

22/6 a 26/6/2026; Resultado do recurso do atendimento especializado: 3/7/2026;

3/7/2026; Aplicação: 8/11 e 15/11/2026.