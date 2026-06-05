Prazo para inscrições do Enem 2026 termina hoje: saiba como fazer
Provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 encerram nesta sexta-feira, 5, às 23h59 (horário de Brasília). O assunto está em alta no Google Trends.
Uma novidade na nova edição do vestibular será a inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Os dados dos alunos do 3º ano serão encaminhados pelas instituições de ensino. Mesmo com a inscrição automática, o estudante terá que acessar o site do Enem para confirmar a inscrição, escolher a língua estrangeira de preferência, o município onde deseja realizar as provas e a necessidade de recursos de acessibilidade, se for o caso.
As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro e taxa de inscrição de R$ 85 para os estudantes não isentos pode ser paga até o dia 10 de junho por boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco).
Mais locais de prova:
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estima aumentar em cerca de 10 mil o número de escolas que vão receber o Enem em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal em 2026. A expectativa é de que 80% dos alunos da rede pública de ensino façam as provas nas suas próprias escolas, facilitando a logística de deslocamento.
Como fazer a inscrição no Enem?
As inscrições para o Enem 2026 devem ser realizadas até as 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira, 5, por meio do site do Enem, na Página do Participante.
Cronograma do Enem 2026:
- Inscrições: 25/5 a 5/6/2026;
- Pagamento da taxa de inscrição: 25/5 a 10/6/2026;
- Solicitação de tratamento pelo nome social: 25/5 a 5/6/2026;
- Solicitação de atendimento especializado: 25/5 a 5/6/2026;
- Resultado do atendimento especializado: 19/6/2026;
- Recurso do atendimento especializado: 22/6 a 26/6/2026;
- Resultado do recurso do atendimento especializado: 3/7/2026;
- Aplicação: 8/11 e 15/11/2026.