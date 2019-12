Pisa 2018: Brasil segue abaixo da média da OCDE na educação

A OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) divulgou nesta terça-feira 3 os resultados da edição de 2018 do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês), a principal avaliação de educação básica do mundo. Embora tenha melhorado sutilmente sua nota nos três principais índices do estudo, o Brasil segue abaixo da média dos 79 países avaliados. O levantamento é realizado a cada três anos, com 600 mil estudantes de 15 anos de cada nação.

A cada edição, o Pisa apresenta uma área como principal foco da avaliação. Em 2018, a disciplina escolhida foi Leitura, na qual o Brasil ficou na 54ª colocação do ranking, com nota 413 (seis pontos a mais do que o resultado brasileiro em 2015, quando o país teve nota 407). A média da OCDE nesse quesito foi 487.

Em Matemática, a nota geral brasileira avançou de 377 para 384 – mas ainda abaixo da média da OCDE, de 489. Já em Ciências, os brasileiros foram de 401 pontos, em 2015, para 404, em 2019. O índice, porém, ainda é muito abaixo da média dos países nessa área (489).

Recentemente, o ministro da Educação Abraham Weintraub havia declarado que o país seria o pior colocado da América Latina no ranking, mas nações como República Dominicana, Argentina e Peru apareceram com resultados inferiores.