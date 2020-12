Pesquisa: Reabertura de escolas particulares não aumentou contágio

Um levantamento elaborado pela Associação Brasileira de Escolas Particulares em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo indicou que a retomada das atividades nas escolas privadas não resultou em uma maior infecção pelo coronavírus. Pouco mais de 700 instituições foram questionadas pelo estudo ao longo do mês de novembro.

De acordo com o estudo, 87% dos colégios pesquisados relatou não ter sequer um caso registrado de Covid-19. Entre os professores, contudo, o número é um pouco menor, mas ainda otimista: 75% disse não ter pegado a doença.

A reabertura das escolas para atividades de reforço foi liberada no estado paulista em setembro. Um mês depois, parte das aulas presenciais foi retomada em São Paulo.