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Educação

O estado que lidera ensino médio no Ideb 2025 e tem um dos maiores avanços do país

Município do estado também aparece entre os melhores resultados dos anos iniciais do fundamental

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 17h08 | Atualizado em 5 ago 2026, 18h06
Alunos do ensino médio no Paraná -
Alunos do ensino médio no Paraná - (Lucas Fermin/Seed-PR/Divulgação)
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O estado que lidera ensino médio no Ideb 2025 e tem um dos maiores avanços do país Priorizar nos meus resultados Google

O Paraná alcançou o melhor desempenho do Brasil no ensino médio no Ideb 2025. Com nota 5,1, o estado ficou na liderança nacional da etapa, à frente de Goiás, que registrou 5,0, e consolidou uma trajetória de avanço nos indicadores educacionais.

O resultado representa uma evolução significativa em oito anos. Em 2017, o Paraná tinha Ideb de 3,7. O estado passou para 4,4 em 2019, chegou a 4,7 em 2021, manteve o índice em 2023 e alcançou 5,1 em 2025 — um crescimento de 1,4 ponto no período, um dos maiores avanços registrados entre os estados brasileiros.

O desempenho coloca o Paraná como um dos principais exemplos nacionais de melhoria no ensino médio. Enquanto Ceará e Alagoas aparecem entre os destaques pelas maiores notas municipais do ensino fundamental, o Paraná se diferencia pela evolução contínua ao longo da trajetória escolar e pela liderança na etapa final da educação básica.

O estado também aparece entre os melhores resultados dos anos iniciais do ensino fundamental. O município de Serranópolis do Iguaçu registrou Ideb 9,1 em 2025, ficando entre os maiores desempenhos do país nessa fase.

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Confira o ranking do ensino médio do Ideb 2025

Paraná — 5,1

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Goiás — 5,0
Piauí — 4,9
Espírito Santo — 4,9

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Pernambuco — 4,8
Rio Grande do Sul — 4,7
Ceará — 4,7

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Leia também: https://veja.abril.com.br/educacao/ideb-2025-estados-do-nordeste-chegam-ao-topo-da-educacao-basica-brasileira/

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