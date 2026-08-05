O estado que lidera ensino médio no Ideb 2025 e tem um dos maiores avanços do país

O Paraná alcançou o melhor desempenho do Brasil no ensino médio no Ideb 2025. Com nota 5,1, o estado ficou na liderança nacional da etapa, à frente de Goiás, que registrou 5,0, e consolidou uma trajetória de avanço nos indicadores educacionais.

O resultado representa uma evolução significativa em oito anos. Em 2017, o Paraná tinha Ideb de 3,7. O estado passou para 4,4 em 2019, chegou a 4,7 em 2021, manteve o índice em 2023 e alcançou 5,1 em 2025 — um crescimento de 1,4 ponto no período, um dos maiores avanços registrados entre os estados brasileiros.

O desempenho coloca o Paraná como um dos principais exemplos nacionais de melhoria no ensino médio. Enquanto Ceará e Alagoas aparecem entre os destaques pelas maiores notas municipais do ensino fundamental, o Paraná se diferencia pela evolução contínua ao longo da trajetória escolar e pela liderança na etapa final da educação básica.

O estado também aparece entre os melhores resultados dos anos iniciais do ensino fundamental. O município de Serranópolis do Iguaçu registrou Ideb 9,1 em 2025, ficando entre os maiores desempenhos do país nessa fase.

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Confira o ranking do ensino médio do Ideb 2025

Paraná — 5,1

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Goiás — 5,0

Piauí — 4,9

Espírito Santo — 4,9

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Pernambuco — 4,8

Rio Grande do Sul — 4,7

Ceará — 4,7

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