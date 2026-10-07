Pai de aluna é investigado após ameaça a professora no Colégio Pedro II
Homem teria perseguido docente pelo pátio após alegar que ela havia gritado com a filha
A Polícia Civil investiga uma ocorrência registrada no Colégio Pedro II, em Realengo, na zona oeste do Rio, depois que o pai de uma estudante teria ameaçado uma professora na saída das aulas, na última segunda-feira, 5. Segundo funcionários da instituição, o homem teria ido atrás da docente no pátio durante a discussão, após acusá-la de ter gritado com sua filha.
Depois do episódio, a direção do colégio divulgou um comunicado em apoio à professora e determinou que o pai não poderá entrar nas dependências da unidade. A polícia deve ouvir testemunhas para esclarecer o que aconteceu e as circunstâncias da suposta ameaça. Por causa da confusão, as atividades da escola chegaram a ser suspensas. As aulas foram retomadas nesta quarta-feira, 7.