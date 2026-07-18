Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Educação

Os países que oferecem creche e até ajuda no salário da babá para estimular casais a ter bebês

Com a queda global da natalidade, governos investem em subsídios para o aumento da prole

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 08h00
EM FALTA - Coreia do Sul: diante do encolhimento da população, o governo se mexe como pode para aliviar o peso da maternidade
EM FALTA - Coreia do Sul: diante do encolhimento da população, o governo se mexe como pode para aliviar o peso da maternidade (ImaZinS RF/Getty Images)
Continua após publicidade
Os países que oferecem creche e até ajuda no salário da babá para estimular casais a ter bebês Priorizar nos meus resultados Google

Estudar, arranjar emprego, subir ao altar, multiplicar a família — esse era o roteiro quase que inescapável de uma expressiva fatia da humanidade não faz tanto tempo assim. Mas aí revoluções que trepidaram o globo abriram novas vias. Ao longo das últimas décadas, as mulheres marcharam com passos firmes rumo ao mercado de trabalho, o que as levou a adiar a maternidade e ter menos filhos na tentativa de acomodar as aspirações profissionais em meio à atribulada equação da vida. Também as cifras para sustentar a garotada inflaram e, pouco a pouco, maternidades antes abarrotadas foram registrando menos bebês, fenômeno que desembocou em um enrosco do ponto de vista demográfico: com a turma miúda minguando, sobretudo na banda mais desenvolvida do planeta, vários governos acenderam o sinal amarelo e começaram a correr para estimular o aumento da prole — passo essencial para seguir com a economia girando.

E dá-lhe incentivos para fornecer um alívio ao bolso e facilitar toda a logística envolvida na criação dos rebentos. Um dos mais usuais tem sido baixar os gastos com a educação infantil, que costuma abocanhar a maior fatia do orçamento familiar, até 20% em alguns casos (no Brasil, estima-se que o custo fique em 9%). Um recente levantamento da Economist Intelligence Unit, que observou nos últimos dez anos a conta com creches e escolas em países da OCDE, o grupo dos mais ricos, concluiu que ela diminuiu em 28 de um total de 36 nações — isso enquanto a inflação corroía a renda em várias outras áreas. Ocorreu de caso pensado: robustos subsídios e programas direcionados à primeira infância foram providenciados a um elevado custo público, sendo alçados ao escaninho dos investimentos prioritários. Surtiu efeito, e os valores minguaram, destoando dos ainda cobrados nos Estados Unidos e no Reino Unido, por exemplo (veja no quadro).

Infográfico Na Ponta do Lápis sobre gastos familiares com educação infantil em países da OCDE. Coreia do Sul e Itália gastam zero, Alemanha menos de 1%. Reino Unido 11%, Estados Unidos 16% e Nova Zelândia 17%

Siga

Uma bem-vinda ajuda, dizem os especialistas, mas nada é garantia de berçários mais cheios nestes tempos em que há tantos fatores a fazer as pessoas pensarem duas, três vezes antes de aumentar a família. Sob o ângulo dos que decidem se aventurar pelo dispendioso e trabalhoso (mas tão prazeroso) universo de fraldas e mamadeiras, o leque de benefícios pode ser vasto. Na Coreia do Sul, onde a população encolheu a um ritmo recorde, há creches gratuitas e abertas 24 horas para atender a criançada de pais e mães de jornadas esticadas, além do equivalente a 3 000 reais mensais para cada novo ser posto no planeta. Na Itália, até uma mãozinha para arcar com o salário da babá o Estado dá, até 15 000 reais ao ano. A Alemanha, dona de um generoso sistema de bem-­estar social, oferece um programa de cuidadores certificados que monitoram grupos de bebês na própria casa.

Continua após a publicidade

Tudo muito sedutor, porém, insuficiente aos olhos da amostra ouvida pelos pesquisadores da Economist: 48% ainda consideram o projeto maternidade “inacessível”. “Embora positivos, os incentivos não deram conta até o momento da questão financeira nem da sobrecarga de tempo dos cuidados com as crianças”, avalia o cientista social Ricardo Ojima. Os ventos da modernidade promoveram um profundo sacolejo na mentalidade das pessoas, que já não se veem mais tão aferradas à expectativa de gerar herdeiros. A aspiração de ter uma família numerosa também vem sendo substituída pela vontade de parar em um filho só, para o qual são canalizados todos os esforços, dentre um inesgotável (e oneroso) cardápio de atividades extracurriculares.

EM AÇÃO - Alemanha: a garotada é cuidada por gente especializada que abre as portas da própria casa
EM AÇÃO - Alemanha: a garotada é cuidada por gente especializada que abre as portas da própria casa (W. Grubitzsch/picture alliance/Getty Images)
Continua após a publicidade

Para a ala feminina, a que até hoje mais sente o rojão, o receio de não conseguir deslanchar na carreira permanece — um impacto sentido por 59% das brasileiras, segundo um recém-divulgado estudo da consultoria FESA Group. “Muitas preferem investir em si mesmas a ter uma responsabilidade que acaba recaindo mais sobre elas”, diz a demógrafa Luana Myrrha. Os rumos do planeta, envolto em tantas incertezas, é outro tópico que põe muita gente para refletir. “Ganha cada vez mais espaço a ideia de não querer colocar um filho num mundo em que as mudanças climáticas avançam e a instabilidade política cresce”, explica o demógrafo José Eustáquio Alves.

Estudiosos que vivem de observar os declives de natalidade enfatizam que, com menos braços para mover as engrenagens da economia, é preciso elevar a produtividade e fornecer atrativos para que o crescente pelotão de cabeça branca siga na ativa por mais tempo. Nesta caminhada em direção a contingentes cada vez mais grisalhos, um caso que atiça a curiosidade dos demógrafos é o da China, que perdeu o posto de nação mais populosa para a Índia e por décadas travou uma dura batalha para frear os nascimentos, implantando a severa política do filho único. Pois agora a situação pôs-se de ponta-cabeça, e o governo de Xi Jinping aderiu à turma dos que tentam suavizar a conta da educação com o objetivo de conter a iminente queda de habitantes no país. No Brasil, onde as taxas de fecundidade já ombreiam com as da OCDE — 1,5 filho por casal, bem inferior aos 2,1 necessários para a população não encolher —, não se avista no horizonte nada que amenize custos como o das cada vez mais salgadas mensalidades escolares. É verdade que os resultados do empurrãozinho que tantos países têm dado em prol da multiplicação de bebês só serão conhecidos mais adiante. Por ora, o que se vê é uma criançada bem cuidada e pais menos exauridos. Só isso já vale a pena.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 17 de julho de 2026, edição nº 3004

Publicidade
TAGS:
Educação
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).