O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas lidera a preferência, até agora, entre os candidatos do Provão Paulista Seriado 2026. Foram 28. 669 escolhas em primeira opção, o que representa 10% do total de participantes, segundo dados da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

Na sequência, aparecem administração (com 19. 392 escolhas), gestão empresarial (13. 351), educação física (12. 610), direito (12. 513) e psicologia (12. 208).

Na relação entre candidatos e vagas ofertadas, ciências biomédicas ocupa o topo como o curso mais concorrido desta edição, com 375 candidatos por vaga, seguido por psicologia (370) e fisioterapia (311).

O Provão Paulista Seriado oferece 10. 675 vagas no primeiro semestre para USP, Unesp, Unicamp e Fatecs.

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Ao todo, mais de 289 mil estudantes das redes públicas já selecionaram suas opções de cursos superiores, somando 912 mil escolhas. Cada um pode selecionar até quatro preferências.

O prazo para o registro, que deve ser feito no site, termina no dia 27 de novembro.