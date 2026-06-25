Na Amazônia, escola brasileira está entre as dez melhores do mundo por superar adversidades

No sudeste amazônico, uma instituição de ensino mostra que o local de nascimento não determina os limites do sucesso acadêmico. O Centro Educacional Primeiro Mundo, situado no Pará e integrante da Inspira Rede de Educadores, foi indicado ao “Top 10” do World’s Best School Prizes, na categoria “Superação de Adversidades”. Organizada pela instituição T4 Education, a premiação reconhece escolas que atuam em contextos de dificuldade socioeconômica.

Em uma região historicamente marcada por grandes distâncias, desafios logísticos e desigualdades sociais, a escola paraense se consolida como referência educacional. Por meio de uma cultura de expectativas elevadas e de acompanhamento individualizado, a instituição registra resultados que indicam que jovens da Amazônia podem competir globalmente: os estudantes conquistaram 600 medalhas em olimpíadas científicas nacionais e internacionais em 2025, além de ultrapassar a marca de 500 medalhas no primeiro semestre de 2026.

Esse sucesso acadêmico, no entanto, é construído sobre um compromisso com a inclusão. O projeto pedagógico do Centro Educacional acolhe estudantes indígenas da etnia Kayapó, promovendo iniciativas que valorizam suas identidades e fortalecem o pertencimento cultural. A escola também mantém um programa de bolsas de estudos para jovens dos municípios de Canaã dos Carajás e Ourilândia do Norte, muitos dos quais são os primeiros de suas famílias a ingressar nessa instituição. A escola mantém ainda o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que apoia o desenvolvimento de estudantes com necessidades educacionais específicas.

“Quando uma experiência educacional na Amazônia ganha visibilidade internacional, o que se projeta é o resultado de práticas construídas com escuta, acolhimento e atenção aos desafios vividos pelos alunos”, destaca Lívia Amaral, líder da área de Sustentabilidade da Inspira. Já Gustavo Bicho, diretor de operações no Pará, reforça que a indicação ao “Top 10” é uma validação de que propósito e resultados caminham juntos, em reconhecimento ao trabalho diário de professores e estudantes.

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Além da avaliação realizada por uma academia de especialistas para definir os vencedores finais, o World’s Best School Prizes inclui uma fase de votação pública que decidirá o Community Choice Award (Prêmio Escolha da Comunidade) entre as escolas indicadas. A trajetória do Centro Educacional Primeiro Mundo é um exemplo da educação na Amazônia com reconhecimento internacional.