Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Educação

Na Amazônia, escola brasileira está entre as dez melhores do mundo por superar adversidades

Organizada pela T4 Education, a premiação dá visibilidade a escolas que transformam realidades desafiadoras por meio de práticas educacionais inovadoras

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 15h50
Grupo de estudantes, a maioria jovens, sentados em bancos de madeira em uma sala de aula moderna, olhando para um laptop. Ao fundo, uma tela grande exibe números e um painel marrom com desenhos de cérebro, lâmpada e câmera
Em uma região marcada por desigualdades sociais, a escola paraense se consolida como uma referência educacional -  (Centro Educacional Primeiro Mundo/Divulgação)
Continua após publicidade
Na Amazônia, escola brasileira está entre as dez melhores do mundo por superar adversidades Priorize VEJA no Google

No sudeste amazônico, uma instituição de ensino mostra que o local de nascimento não determina os limites do sucesso acadêmico. O Centro Educacional Primeiro Mundo, situado no Pará e integrante da Inspira Rede de Educadores, foi indicado ao “Top 10” do World’s Best School Prizes, na categoria “Superação de Adversidades”. Organizada pela instituição T4 Education, a premiação reconhece escolas que atuam em contextos de dificuldade socioeconômica.

Em uma região historicamente marcada por grandes distâncias, desafios logísticos e desigualdades sociais, a escola paraense se consolida como referência educacional. Por meio de uma cultura de expectativas elevadas e de acompanhamento individualizado, a instituição registra resultados que indicam que jovens da Amazônia podem competir globalmente: os estudantes conquistaram 600 medalhas em olimpíadas científicas nacionais e internacionais em 2025, além de ultrapassar a marca de 500 medalhas no primeiro semestre de 2026.

Esse sucesso acadêmico, no entanto, é construído sobre um compromisso com a inclusão. O projeto pedagógico do Centro Educacional acolhe estudantes indígenas da etnia Kayapó, promovendo iniciativas que valorizam suas identidades e fortalecem o pertencimento cultural. A escola também mantém um programa de bolsas de estudos para jovens dos municípios de Canaã dos Carajás e Ourilândia do Norte, muitos dos quais são os primeiros de suas famílias a ingressar nessa instituição. A escola mantém ainda o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que apoia o desenvolvimento de estudantes com necessidades educacionais específicas.

“Quando uma experiência educacional na Amazônia ganha visibilidade internacional, o que se projeta é o resultado de práticas construídas com escuta, acolhimento e atenção aos desafios vividos pelos alunos”, destaca Lívia Amaral, líder da área de Sustentabilidade da Inspira. Já Gustavo Bicho, diretor de operações no Pará, reforça que a indicação ao “Top 10” é uma validação de que propósito e resultados caminham juntos, em reconhecimento ao trabalho diário de professores e estudantes.

Siga
Continua após a publicidade

Além da avaliação realizada por uma academia de especialistas para definir os vencedores finais, o World’s Best School Prizes inclui uma fase de votação pública que decidirá o Community Choice Award (Prêmio Escolha da Comunidade) entre as escolas indicadas. A trajetória do Centro Educacional Primeiro Mundo é um exemplo da educação na Amazônia com reconhecimento internacional.

Publicidade
TAGS:
Educação
Ranking
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).