MEC suspende inscrições do ProUni

O Ministério da Educação informou, em nota divulgada na noite desta segunda-feira, 27, que a abertura de inscrições para o Programa Universidade Para Todos, o ProUni, está suspenso por tempo indeterminado. De acordo com o MEC, como a divulgação do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, está suspensa pela Justiça, não é possível seguir com o cronograma de outros programas de ensino superior.

As inscrições para o ProUni começariam nesta terça-feira. O Ministério da Educação afirma que os estudantes vão poder consultar todas as 251.139 bolsas que serão ofertadas mesmo sem a abertura das inscrições no site do ProUni,.

Confira a nota

O Ministério da Educação (MEC) informa que, por decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, estão suspensas as inscrições no Programa Universidade para Todos (Prouni) previstas para iniciarem nesta terça-feira, 28 de janeiro.

O Tribunal indeferiu a liminar (decisão provisória) apresentada pela União contra a decisão de suspensão do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado do Sisu é condição necessária para inscrição no Prouni e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

No entanto, os estudantes poderão consultar informações referentes às 251.139 bolsas relativas ao primeiro processo seletivo do Prouni de 2020 no site do programa (siteprouni.mec.gov.br). Os cronogramas definitivos dos programas de acesso à educação superior serão publicados após decisão final da Justiça.