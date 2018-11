MEC pede ‘atenção dobrada’ a participantes do Enem por horário de verão

Em pronunciamento na noite deste sábado, o ministro da Educação, Rossieli Soares, pediu “atenção dobrada” aos 5,5 milhões de estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo. O motivo da preocupação é a entrada em vigor do horário de verão em boa parte do Brasil. À meia-noite, os horários serão adiantados em uma hora no Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

“Como em edições passadas, o Enem será aplicado em quatro fusos horários distintos. Portanto, não perca a hora. Os portões fecham às 13h, no horário de Brasília. Fique atento ao horário da sua cidade”, afirmou o titular do Ministério da Educação (MEC).

O horário de verão no país foi adiado de 21 de outubro para 4 de novembro para que não afetasse a apuração do segundo turno das eleições. Com a coincidência com a data do Enem, o MEC chegou a pedir um novo adiamento, mas o governo não acatou.

No discurso, o ministro também destacou as oportunidades que o exame abre aos candidatos. “O Enem é a porta de entrada mais importante para quem sonha ingressar na educação superior. Os participantes com bom desempenho neste exame podem se beneficiar de programas de apoio e financiamento ao estudante, como Sisu, Prouni e Fies.”

Neste domingo serão aplicadas as provas de Redação Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias. Os estudantes terão cinco horas e meia para fazer o exame. No próximo domingo (11), segundo dia do Enem, as matérias serão Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Confira abaixo os horários do Enem nos diferentes estados do país:

Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo:

12h – Abertura dos portões

13h – Fechamento dos portões

13h30 – Início das provas

19h – Término das provas

Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins

11h – Abertura dos portões

12h – Fechamento dos portões

12h30 – Início das provas

18h – Término das provas

Amazonas (com exceção de 13 municípios da região sudoeste), Rondônia, Roraima

10h – Abertura dos portões

11h – Fechamento dos portões

11h30 – Início das provas

17h – Término das provas

Acre, Amazonas (13 municípios da região sudoeste: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga)

9h – Abertura dos portões

10h – Fechamento dos portões

10h30 – Início das provas

16h – Término das provas