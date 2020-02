MEC diz que lista de espera do Sisu será divulgada na segunda, 10

Depois de ter a divulgação adiada, a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada será divulgada pelo Ministério da Educação na próxima segunda-feira, 10. O mecanismo é usado para alocar interessados em vagas que não foram ocupadas durante a primeira chamada. A convocação era esperada a partir de sexta, 7, mas desde quinta, 6, estudantes reclamam nas redes sociais que o Sisu não considerou inscrições dos alunos que escolheram apenas uma opção de curso.

O prazo para manifestar interesse em entrar na lista de espera foi encerrado na terça-feira, 4. Os resultados das provas, aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro do ano passado, foram divulgados em janeiro na Página do Participante e no aplicativo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Esse não é o primeiro problema envolvendo o Enem enfrentado pelo MEC. Dias após afirmar que a última edição do exame era a “melhor de todos os tempos”, o ministro Abraham Weintreub precisou lidar com a insatisfação de estudantes que encontraram erros nas notas divulgadas. De acordo com a pasta, o problema no gabarito foi causado por um erro da gráfica responsável pela impressão das provas. O MEC admitiu problemas na correção de 6 mil das 3,9 milhões de notas.

Com Agência Brasil