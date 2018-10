Locais de prova do Enem serão divulgados segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, 22, os 5,5 milhões de estudantes poderão checar seus locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou que será liberado o acesso ao cartão de confirmação do Enem 2018 nessa data.

O exame será realizado nos dias 4 e 11 de novembro. Um alerta aos estudantes: o horário de verão começará no dia 4.

O cartão de confirmação, além de garantir o sucesso da inscrição do estudante, traz informações sobre a instituição onde o candidato fará a prova, como endereço, edifício e sala.

O estudante poderá acessar o cartão pela página na internet do Inep: https://enem.inep.gov.br/participante.

Não é obrigatório levar o cartão de confirmação na prova. Contudo, o Inep recomenda que o estudante carregue o cartão para levar consigo as informações sobre o local da prova.