Entre 2020 e 2025, 12,19% das questões de Ciências Humanas e Linguagens do Enem e da Fuvest trataram da história da África e da cultura afro-brasileira. Na prova paulista, a incidência é maior, de 21,4%, contra 8,75% no exame nacional.

Os dados fazem parte da versão mais atualizada do e-book Mapas do Saber: A presença africana e afro-brasileira nos vestibulares (2020–2025), elaborada pelo Poliedro Sistema de Ensino e lançada às vésperas do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado na sexta-feira.

Na versão anterior, com dados até 2024, a presença dos temas nas questões era de 11,89%.

Desde 2003, o ensino sobre história e cultura afro-brasileira é obrigatório nas escolas.

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O livro oferece propostas didáticas para a sala de aula e dicas de repertório cultural para os alunos.

“A diversidade das abordagens sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira nos vestibulares evidencia a necessidade de uma preparação que vá além dos temas tradicionais de escravidão e abolição”, afirma Isabelle Valeria, Product Owner do Poliedro Sistema de Ensino.