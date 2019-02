Livro infantil celebra a liberdade de ser quem você quer ser

A cantora mineira Fernanda Takai sempre soube que ler para uma criança é um ato de amor que ajuda a construir um país com pessoas melhores e espírito crítico aguçado. Assim fez com a filha Nina nos primeiros anos da infância.

Por isso, foi natural ter aceitado – tendo antes lançado dois livros de crônicas e um infantil – participar do projeto de livros digitais desenvolvido pelo Itaú em sua página do Facebook, na companhia dos autores Marcelo Rubens Paiva e Luis Fernando Verissimo.

O livrinho digital “O Cabelo da Menina”, inspirado na relação da mamãe Fernanda com a filha Nina, hoje com 12 anos, é ilustrado pela designer Carolina Avelino e vem acompanhado de um delicado clipe em 360 graus, com música da autora, que você pode ver abaixo.

Fernanda, que acaba de viajar para uma turnê no Japão, disse ter ficado satisfeita com o resultado do trabalho e concorda que a historinha aborda, com muita leveza, temas presentes no espírito do nosso tempo. “A história mostra a beleza que existe na diferença entre as pessoas. É muito legal que o projeto contemple agora duas mulheres, Carolina e eu, foi uma honra ocupar este espaço”, diz.

Para ver o livro completo é necessário acessar a página do Itaú no aplicativo do Facebook para celular ou tablet.