Iniciativa une lideranças corporativas a 9 mil alunos da rede pública de ensino

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A 15ª edição do programa “Executivos na Escola” da JA Brasil alcançou números recordes em 2026, conectando quase 9 mil alunos de escolas públicas em 18 estados a 587 líderes voluntários. A iniciativa oferece orientação de carreira e fortalece a autoestima dos jovens, ao mesmo tempo em que proporciona uma experiência enriquecedora para os executivos.

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A ação “Executivos na Escola” alcançou patamares recordes em 2026. A 15ª edição conectou 8.989 estudantes de escolas públicas, de 18 estados do país, a quase 600 líderes voluntários.

O projeto, que ocorreu neste ano, entre os dias 12 de maio e 2 de junho, possibilita o intercâmbio de ideias entre os participantes, com um objetivo simples, que é promover a orientação de carreira para alunos e alunas, fortalecendo a autoestima desses jovens e ampliando as perspectivas de um futuro mais próspero.

Uma das alunas impactadas pela ação foi a Ana Luiza, da Escola Estadual Caetano Azeredo, em Belo Horizonte (MG). Ela avalia de forma positiva a experiência: “tenho certeza que vai me ajudar muito no futuro. Principalmente na vida profissional, pois deixou a gente muito atualizado sobre várias coisas e trouxe informações importantes sobre o mercado de trabalho”, destaca.

Porém, ao mesmo tempo, essa iniciativa executada pela Rede Junior Achievement (JA) Brasil também permite aos profissionais de alta gestão vivenciar uma oportunidade de transformação pessoal e de conexão social, onde se é possível ensinar e aprender ao mesmo tempo. Para Rodrigo Araujo, diretor geral da Korn Ferry Brasil, a ação é “uma experiência enriquecedora, marcada por uma verdadeira troca com jovens que estão dando os primeiros passos na carreira”, afirma.

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Além do recorde no número de estudantes alcançados, a 15ª edição também mobilizou o maior contingente de voluntários (587) desde o início do projeto em 2011. Em comparação com 2025, a alta foi de 50%, e um outro fator que chamou a atenção dos organizadores foi a maior presença feminina, sendo quase metade dos gestores palestrantes. Antes da ida às salas de aula para encontrar com alunos e alunas, todos os líderes voluntários passam por uma capacitação que os prepara para compartilhar suas trajetórias de forma mais eficaz.