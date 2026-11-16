A Anthropic, empresa responsável pela ferramenta de inteligência artificial Claude, e a Aliança de IA para a Educação, formada por Fundação Lemann, Telles Foundation e VélezReyes+, fecharam uma parceria de longo prazo para testar, em escolas e redes públicas de ensino, soluções de inteligência artificial.

Está previsto o investimento de até 10 milhões de dólares em cinco anos, divididos entre a Aliança e a Anthropic.

As organizações da sociedade civil Motriz, Associação Nova Escola e Global School Leaders irão apoiar o desenvolvimento e a implementação inicial da agenda, além da articulação com as redes de ensino.

Como parte dessa agenda, representantes da Anthropic estiveram no Brasil, entre os dias 3 e 13 de novembro, para visitar escolas públicas e participar de encontros com professores, gestores e equipes das secretarias de Educação de municípios no Sudeste e Nordeste do país.

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A partir de 2027, os projetos-piloto irão investigar como a IA pode fortalecer a gestão educacional, a liderança pedagógica e a prática docente, apoiando a transformação de dados, currículos e evidências em decisões que qualifiquem o ensino e a aprendizagem.

As iniciativas serão desenvolvidas para apoiar professores e gestores escolares, a partir de suas necessidades e com suas participações na definição, no desenvolvimento e na avaliação das soluções para a educação pública.

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O objetivo é aprender onde e como a IA pode contribuir para melhorar os resultados de aprendizagem na educação pública brasileira — e quais condições de produto, implementação, adoção, segurança, privacidade, autonomia docente e uso responsável são necessárias para que esse impacto aconteça.

Dados de alunos e adolescentes não serão utilizados para treinar os modelos implementados.