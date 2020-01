Inep receberá pedidos de revisão do Enem até as 10h desta segunda

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Texieira (Inep) informou que o prazo para mandar e-mails com pedidos de revisão das notas do Enem 2019 terminará às 10h desta segunda-feira, 20. As requisições devem ser encaminhadas ao e-mail enem2019@inep.gov.br, com nome completo e CPF.

“O canal, criado especialmente para você irá expirar no horário mencionado para que a equipe técnica do Inep tenha tempo hábil de fazer toda a conferência necessária até o fim do dia, quando os resultados finais serão divulgados”, publicou o Inep no Twitter.

Uma força-tarefa dentro do órgão apura inconsistências na correção das provas tanto do primeiro quanto do segundo dia de exames. Estudantes reclamaram ter recebido resultados abaixo do número de questões respondidas corretamente. O resultado da investigação deve ser divulgado ainda nesta segunda.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente do Inep, Alexandre Lopes, disse que a abertura das inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), usado para o ingresso a universidades públicas, vai ocorrer normalmente na terça-feira 21.

No sábado, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, pediu desculpas aos participantes do exame e afirmou que a “inconsistência” teria impactado um “número muito baixo” de candidatos. A declaração aconteceu horas depois de um grupo de estudantes reclamar do resultado e subir a hashtag #erronoenem nas redes sociais, logo após a divulgação das notas pelo MEC.