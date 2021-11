Inep libera cartões de confirmação para inscritos no Enem

O Inep, órgão do Ministério da Educação responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, liberou a consulta do cartão de informação para estudantes inscritos no Enem 2021.

O documento pode ser acessado apenas pelo site do Inep e contém informações importantes, como o local onde cada um dos participantes irá fazer a prova, número de inscrição, a opção por língua estrangeira além das datas e horários da prova em todos os estados do país – em função das diferenças geográficas a hora de início e término do teste pode variar.

Participantes do Enem Digital e alunos com necessidades especiais também podem confirmar se sua inscrição foi plenamente atendida.

As provas vão ocorrer nos dias 21 e 28 de novembro. Este ano, cerca de 3,1 milhões de alunos se inscreveram no Enem, é o menor número desde que o exame foi criado.

Alunos que haviam pedido a isenção da taxa de inscrição na edição de 2020 foram impedidos de fazer uma nova solicitação esse ano, o que fez a quantidade de participantes cair consideravelmente. A medida revoltou alguns alunos porque muitos deixaram de comparecer ao exame em função da pandemia de Coronavírus. O Supremo Tribunal Federal reverteu a situação e permitiu novas inscrições, com isso, uma outra prova será realizada em janeiro de 2022.

Os cartões divulgados hoje contém os dados apenas dos estudantes que vão fazer as provas de novembro.

Pelas redes sociais, algumas pessoas que tentaram consultar o sistema relataram instabilidade no site do Inep, no início da tarde desta quarta-feira.