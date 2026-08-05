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Educação

Ideb 2025: estados do Nordeste dominam o topo da educação básica brasileira

Ceará e Alagoas concentram as maiores notas dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, enquanto Paraná lidera o ensino médio

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 17h01 | Atualizado em 5 ago 2026, 17h51
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(Joel Silva/Folhapress/VEJA)
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Ideb 2025: estados do Nordeste dominam o topo da educação básica brasileira Priorizar nos meus resultados Google

Dados do Ideb 2025, divulgados nesta quarta-feira, 5, revelam um novo desenho da educação brasileira. Os melhores resultados do ensino fundamental estão em municípios do Nordeste, principalmente do Ceará e de Alagoas, que ocupam o topo dos rankings nacionais. Ao mesmo tempo, o Paraná aparece como líder do ensino médio, enquanto o Piauí se destaca como um dos estados que mais avançaram na última década.

Os números mostram dois movimentos diferentes. No ensino fundamental, redes municipais nordestinas alcançaram notas máximas e dominaram as primeiras posições, especialmente nos anos iniciais e finais. Já no ensino médio, a disputa é marcada pela evolução dos estados ao longo do tempo, com unidades da federação que historicamente tinham resultados mais baixos se aproximando dos líderes nacionais.

Alagoas e Ceará dominam as maiores notas dos anos iniciais do fundamental

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Nos anos iniciais do ensino fundamental, o destaque nacional ficou concentrado em dois estados nordestinos. Oito municípios alcançaram nota 10 no Ideb 2025, e todos estão localizados em Alagoas ou no Ceará. O resultado chama atenção pela concentração regional: os municípios que atingiram a nota máxima estão justamente em dois estados que se tornaram referências nacionais em políticas de melhoria da aprendizagem nos primeiros anos escolares.

Municípios com maior Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental

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  • Coruripe (AL) — 10
  • Santana do Mundaú (AL) — 10
  • União dos Palmares (AL) — 10
  • Catunda (CE) — 10
  • Coreaú (CE) — 10
  • Cruz (CE) — 10
  • Pedra Branca (CE) — 10
  • Pires Ferreira (CE) — 10

Além dos líderes, outros municípios também registraram resultados de destaque. Mossâmedes (GO) alcançou 9,7, enquanto Novo Oriente de Minas (MG) saltou de 4,7 em 2023 para 9,3 em 2025, uma das maiores evoluções entre os municípios analisados.

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Ceará e Alagoas também lideram os anos finais do ensino fundamental

A força dos dois estados nordestinos continua nos anos finais do ensino fundamental. O maior Ideb do país nessa etapa foi registrado em Deputado Irapuan Pinheiro, no Ceará, com nota 9,3. Logo atrás aparece Santana do Mundaú, em Alagoas, com 9,2. A diferença para os demais municípios é expressiva. Nenhuma outra cidade entre as melhores alcançou nota superior a 7,5.

Maiores notas dos anos finais do ensino fundamental

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  1. Deputado Irapuan Pinheiro (CE) — 9,3
  2. Santana do Mundaú (AL) — 9,2
  3. Custódia (PE) — 7,5
  4. Bom Jesus (PI) — 7,3
  5. Santa Maria do Herval (RS) — 7,0
  6. Conchal (SP) — 7,0
  7. Iporã do Oeste (SC) — 7,0

Paraná assume liderança no ensino médio

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Se o Nordeste domina os rankings municipais do ensino fundamental, o Paraná aparece como protagonista no ensino médio. O estado alcançou o maior Ideb do país nessa etapa em 2025, com nota 5,1, superando Goiás, que registrou 5,0. O resultado representa uma trajetória consistente de avanço. Em 2017, o Paraná tinha Ideb de 3,7 e chegou a 5,1 oito anos depois — crescimento de 1,4 ponto, um dos maiores avanços registrados no período.

Ranking do ensino médio no Ideb 2025

  1. Paraná — 5,1
  2. Goiás — 5,0
  3. Piauí — 4,9
  4. Espírito Santo — 4,9
  5. Pernambuco — 4,8
  6. Rio Grande do Sul — 4,7
  7. Ceará — 4,7
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O Paraná também aparece entre os destaques do ensino fundamental. O município de Serranópolis do Iguaçu registrou Ideb 9,1 nos anos iniciais, ficando entre os melhores resultados do país nessa etapa. A diferença é que, enquanto Ceará e Alagoas concentram os melhores desempenhos municipais do fundamental, o Paraná se destaca pela regularidade ao longo de toda a trajetória escolar, chegando ao topo justamente no ensino médio.

Piauí quase dobra desempenho e vira caso de avanço nacional

Outro destaque dos dados é a evolução do Piauí. O estado saiu de Ideb 3,4 no ensino médio em 2017 para 4,9 em 2025, um crescimento de 1,5 ponto que o colocou entre os três melhores resultados do país. O avanço foi suficiente para aproximar o estado de líderes tradicionais e mostra uma mudança no perfil dos melhores desempenhos educacionais brasileiros.

Estados que mais avançaram no ensino médio desde 2017

  • Pará — +1,6 ponto (de 2,8 para 4,4)
  • Piauí — +1,5 ponto (de 3,4 para 4,9)
  • Paraná — +1,4 ponto (de 3,7 para 5,1)
  • Rio Grande do Sul — +1,3 ponto (de 3,4 para 4,7)
  • Pernambuco — +0,7 ponto (de 4,1 para 4,8)

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