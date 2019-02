Fuvest encerra seu vestibular 2012

A Fuvest, fundação que organiza o vestibular de acesso à Universidade de São Paulo, informou que 9,03% dos candidatos não compareceram ao terceiro e último dia de exames, nesta terça-feira. Na prática, 28.659 dos 31.504 convocados para a segunda fase do vestibular compareceram aos locais de prova. Os participantes responderam a 12 questões.

Os candidatos às carreiras de artes cênicas, música (Ribeirão Preto), audiovisual, design e arquitetura ainda farão provas de habilidades específicas. As avaliações serão realizadas entre os dias 11 e 13, de acordo com calendário da Fuvest.

A lista de aprovados será divulgada no dia 4 de fevereiro.

Avaliação – No domingo, primeiro dia de provas da segunda fase, foram aplicadas as avaliações de língua portuguesa e redação. Para o professor de português do Anglo Vestibulares, Eduardo Calbucci, a prova manteve o padrão dos últimos anos, cobrando reflexão do vestibulando. A novidade ficou por conta da primeira questão, que permitia mais de uma resposta.

Na prova de literatura, não houve questão fácil – todas eram de nível médio ou difícil, segundo avaliação do professor Fernando Marcílio, também do Anglo. Só conseguiu responder bem a todas as perguntas o candidato bem preparados para o exame.

Já a prova de redação foi elogiada pelo professor Eduardo Antônio Lopes, do Anglo. O tema, “Participação política: indispensável ou superada”, foi considerado atual e relevante, além de por à prova a capacidade crítica do candidato.

O índice de abstenção no domingo foi de 8,15%. O número corresponde a um total de 2.568 candidatos ausentes. Segundo informou a Fuvest, a abstenção neste ano foi maior do que a registrada em 2011, quando 7,88% dos candidatos faltaram à prova.

Na segunda-feira, segundo dia de provas da segunda fase, os candidatos enfrentaram 16 questões dissertativas que versam sobre o conteúdo do ensino médio e englobam as disciplinas de história, geografia, física, química, biologia, matemática e inglês. A Fuvest registrou 8,56% de abstenção.