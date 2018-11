Fuvest: com 115 candidatos por vaga, Medicina é curso mais concorrido

A Fuvest divulgou, nesta sexta-feira, 16, os locais onde serão aplicadas as provas da primeira fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP). Os estudantes podem conferir seu local de prova na sessão “Área do Candidato” no site da instituição.

A instituição publicou, também, a relação entre candidatos e vagas para 2019. Os cursos de Medicina em São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru, continuam sendo os mais concorridos. Em seguida, aparecem os cursos de Relações Internacionais, Psicologia e Audiovisual. Confira as quinze carreiras mais concorridas:

Carreira Candidato/ Vaga Medicina 115,2 Medicina (Ribeirão Preto) 108,7 Medicina (Bauru) 86,9 Psicologia 61,8 Relações Internacionais 51,5 Curso Superior do Audiovisual 47,2 Medicina Veterinária 41,8 Psicologia (Ribeirão Preto) 41,1 Design 32,4 Ciências Biomédicas 32,4 Publicidade e Propaganda 29,6 Jornalismo 25,8 Arquitetura (FAU) 27,6 Artes Visuais 27,4 Direito 25,8

Ao todo, 127.786 pessoas tentarão entrar na USP via Fuvest em 2019. Dentre eles, 11.429 são treineiros. A USP disponibilizou 8.362 vagas distribuídas em 183 cursos de graduação. Outras 2.785 vagas são oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC), que utiliza as notas do Enem.

A primeira fase da Fuvest acontece no dia 25 de novembro. Os portões abrem às 12h30 e fecham às 13h (horário de Brasília). A prova terá 5 horas de duração.