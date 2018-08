Fuvest abre inscrições para vestibular de 2019 nesta segunda-feira

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), órgão da Universidade de São Paulo (USP) responsável pela seleção de estudantes para as vagas na instituição, abre as inscrições para o vestibular de 2019 nesta segunda-feira (13), a partir das 12h. Todo o processo deve ser feito pelo site da Fuvest até o próximo dia 14 de setembro. Os estudantes sem isenção terão até o dia 18 do mesmo mês para quitar a taxa, no valor de 170 reais.

Estarão em disputa 8 362 vagas entre todas as carreiras ofertadas pela USP. A primeira fase da Fuvest acontecerá no dia 25 de novembro e as duas provas (uma a menos do que no ano anterior) da segunda fase nos dias 6 e 7 de janeiro de 2019. Serão convocados para a segunda etapa quatro vezes o número de vagas ofertadas no curso selecionado pelo estudante, excluídos os candidatos que não fizerem 30% (27 acertos entre noventa questões).

Segundo o Manual do Candidato, o estudante precisará anexar uma foto, com fundo sem detalhes, que destaque o rosto do candidato sem acessórios. A imagem será comparada com a foto coletada nos dias de provas, para devido reconhecimento facial. Candidatos transexuais poderão se inscrever utilizando o campo “nome social”, disponível no momento do cadastro online.

O vestibulando também deve selecionar qual é a classificação da sua candidatura. Se disputa pela chamada “ampla concorrência” – ou seja, sem se encaixar em nenhum tipo de cota –, pela “Ação Afirmativa EP” (estudantes oriundos de escola pública) ou pela “Ação Afirmativa PPI” (candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que também sejam oriundos de escola pública).

As provas serão realizadas em municípios da região metropolitana de São Paulo, do litoral e do interior. No caso do entorno da capital paulista, o estudante poderá ser alocado para fazer a prova em cidades vizinhas a sua. Sete municípios do interior receberão as provas apenas na primeira fase – em caso de classificação, os estudantes serão direcionados para a maior cidade da sua região, entre São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Sorocaba, Bauru e São José dos Campos.

Leitura obrigatória

Para esse ano, o vestibular da Fuvest exigirá do estudante o conhecimento em nove diferentes obras da literatura em língua portuguesa. São elas: Iracema, de José de Alencar; Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis; O Cortiço, de Aluísio de Azevedo; A Relíquia, de Eça de Queirós; Minha Vida de Menina, de Helena Morley; Vidas Secas, de Graciliano Ramos; Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade; Sagarana, de João Guimarães Rosa; e Mayombe, de Pepetela.

Calendário

13/08/2018 a 14/09/2018 – Das 12h às 12h, prazo de inscrição para a Fuvest 2019

18/09/2018 – Último dia para o pagamento da taxa de inscrição

16/11/2018 – Divulgação dos locais de prova da primeira fase

25/11/2018 – Prova da primeira fase.

10/12/2018 – Divulgação dos aprovados na primeira fase.

06/01/2019 – Prova de português e redação da segunda fase

07/01/2019 – Prova da segunda fase de disciplinas específicas da carreira escolhida

24/01/2019 – Divulgação da lista de aprovados

06/02/2019 – Divulgação da lista de “treineiros” aprovados.