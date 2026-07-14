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Educação

Fies abre as inscrições para o 2º semestre: veja como participar e cronograma

Estudantes podem se candidatar até sexta, 17; resultado da chamada única será divulgado no fim do mês

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 12h15 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h37
Alunos fazendo prova
 (Reprodução/Reprodução)
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Fies abre as inscrições para o 2º semestre: veja como participar e cronograma Priorizar nos meus resultados Google

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no segundo semestre de 2026 estão abertas. Os interessados podem se candidatar gratuitamente até as 23h59 de sexta-feira, 17. O resultado da chamada única está previsto para o dia 30 de julho. Os estudantes pré-selecionados deverão complementar a inscrição entre 31 de julho e 4 de agosto. Quem não for selecionado na chamada única será incluído automaticamente na lista de espera. O assunto está em alta no Google Trends.

O Fies é um programa do Ministério da Educação (MEC) que concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos e realiza dois processos seletivos regulares por ano, um em cada semestre letivo. Para a segunda edição de 2026, serão disponibilizadas cerca de 44,9 mil vagas. No ano, o total de vagas ofertadas do Fies será de 112.168. 

Podem participar os candidatos que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, obtido média aritmética igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e nota acima de zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa.

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Como se inscrever?

As inscrições começaram nesta terça-feira, 14, e seguem até a sexta, 17, de forma gratuita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. São permitidas inscrições em até três opções de curso, podendo alterar as escolhas até o final do prazo de inscrição.   

Classificação:

A classificação no processo seletivo do Fies será realizada de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Enem, por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. Ela respeitará a seguinte ordem de priorização:

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  • Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;
  • Candidatos que não tenham concluído o ensino superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado;
  • Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;
  • Candidatos que já tenham concluído o ensino superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado. 

Fies Social:

O processo seletivo também contempla o Fies Social, modalidade destinada a estudantes de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. O programa determina a reserva de pelo menos 50% das vagas para pessoas com renda familiar por indivíduo de até meio salário mínimo. Nessa modalidade, o financiamento dos encargos educacionais pode chegar a 100%.

Cronograma:

  • Inscrições: de 14/07 até as 23h59 de 17/07;
  • Resultado da chamada única: 30/07;
  • Complementação da inscrição dos pré-selecionados: de 31/07 até as 23h59 de 04/08;
  • Convocações pela lista de espera: de 07/08 até as 23h59 de 24/09.
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Como acessar as notas do Enem?

As notas do Enem podem ser consultadas na Página do Participante. É possível conferir tanto a nota da redação (que varia de zero a mil pontos) quanto a pontuação de cada uma das quatro áreas de conhecimento avaliadas.

Qual a diferença entre Sisu, Fies e Prouni?

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) garante acesso às universidades públicas, enquanto o Programa Universidade para Todos (Prouni) dá bolsas de estudos em faculdades privadas e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) concede financiamento para o ensino superior em faculdades privadas.

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FIES
Ministério da Educação (MEC)
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