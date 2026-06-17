Fapesp lança bolsa de pesquisa em tecnologia para estudantes de Fatecs

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e o Centro Paula Souza (CPS) lançam nesta quarta-feira uma nova modalidade de bolsa de iniciação científica, com foco em pesquisa tecnológica e inovação, voltada aos estudantes das Faculdades de Tecnologia (Fatecs).

A Bolsa Fapesp de Iniciação Tecnológica (IT) terá valor mensal de 1.140 reais e duração de doze meses. Há possibilidade de renovação, mas desde que o período total não ultrapasse o tempo de matrícula do estudante. Estão previstas 500 bolsas em 2026 e outras 500 no próximo ano.

A Fapesp e o CPS são vinculados à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.

O programa é destinado ao desenvolvimento de projetos de pesquisa tecnológica ou de inovação em qualquer área do conhecimento. A orientação deverá ser realizada obrigatoriamente por um docente da Fatec com, no mínimo, título de mestre ou qualificação equivalente.

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O desempenho dos bolsistas será avaliado com base nos relatórios científicos, bem como em seu histórico acadêmico e trajetória escolar atualizados.