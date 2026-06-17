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Educação

Fapesp lança bolsa de pesquisa em tecnologia para estudantes de Fatecs

Alunos selecionados vão receber 1.140 reais por mês

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 09h30 | Atualizado em 17 jun 2026, 09h56
Unidade da Fatec em São Paulo
Unidade da Fatec em São Paulo  (Gastão Guedes/Divulgação)
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Fapesp lança bolsa de pesquisa em tecnologia para estudantes de Fatecs Priorize VEJA no Google

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e o Centro Paula Souza (CPS) lançam nesta quarta-feira uma nova modalidade de bolsa de iniciação científica, com foco em pesquisa tecnológica e inovação, voltada aos estudantes das Faculdades de Tecnologia (Fatecs).

A Bolsa Fapesp de Iniciação Tecnológica (IT) terá valor mensal de 1.140 reais e duração de doze meses. Há possibilidade de renovação, mas desde que o período total não ultrapasse o tempo de matrícula do estudante. Estão previstas 500 bolsas em 2026 e outras 500 no próximo ano.

A Fapesp e o CPS são vinculados à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.

O programa é destinado ao desenvolvimento de projetos de pesquisa tecnológica ou de inovação em qualquer área do conhecimento. A orientação deverá ser realizada obrigatoriamente por um docente da Fatec com, no mínimo, título de mestre ou qualificação equivalente.

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O desempenho dos bolsistas será avaliado com base nos relatórios científicos, bem como em seu histórico acadêmico e trajetória escolar atualizados.

 

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