Falha de segurança no Encceja provoca exoneração de servidores do Inep

Uma falha de segurança na preparação para o Exame Nacional de Certificação e Competências de Jovens e Adultos (Encceja) resultou na exoneração de dois servidores com cargos comissionados no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), segundo informou, nesta terça-feira 21, o presidente do órgão, Alexandre Lopes.

Lopes salientou que, apesar do incidente, o período de inscrições para o exame, aberto até 31 de maio, será mantido. Ele não comentou sobre eventuais mudanças na data de realização da prova, originalmente prevista para 25 de agosto.

Mais de 700 mil pessoas já se inscreveram para realizar o teste que oferece certificados de ensino a jovens e adultos que não puderam concluir seus estudos na idade apropriada. Interessados com mais de 15 anos podem aplicar para receber um diploma equivalente ao Ensino Fundamental e maiores de 18 podem requisitar uma certificação para o Ensino Médio.

“Queremos tranquilizar as pessoas que estão se inscrevendo”, declarou Lopes após informar as exonerações.

De acordo com o Inep, a falha de segurança ocorreu na entrega das provas para uma gráfica, em São Paulo. Um servidor, que viajou de Brasília para realizar a operação, esqueceu a senha de um cofre onde estavam guardados exames e ligou para um superior, que passou o dado por telefone. O procedimento correto seria gravar outra senha.

A quebra de protocolo causou o afastamento dos servidores. Pela projeção original, o exame será realizado em 611 municípios do país, no dia 25 de agosto, pela manhã e à tarde. Inscrições podem ser realizadas no site oficial.