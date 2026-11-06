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Educação

Estudantes terão desconto em transporte por aplicativo em deslocamento para Enem

Campanha da Estácio também disponibilizará uso gratuito de bicicleta compartilhadas em três cidades

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 18h44
Pessoas com movimento borrado, indicando pressa, saindo ou entrando por um portão de metal cinza em um prédio com o número 489. Outras pessoas caminham pela calçada de paralelepípedos, com um homem de camiseta verde e jeans em foco, e um homem de camiseta preta ao fundo.
Estudantes chegam para realizar o Enem no Rio de Janeiro  (Tomaz Silva/Agência Brasil)
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Estudantes que irão realizar o Enem, nos dois próximos domingos, terão um cupom de desconto de 10 reais no Uber para se deslocar até o exame. A medida é uma iniciativa da rede de faculdades Estácio.

Para resgatar o benefício, o candidato deve se cadastrar no site da campanha. Após o registro, será disponibilizado um cupom por CPF. A quantidade é limitada, e os créditos poderão ser utilizados em um dos dois dias de prova, conforme as condições da promoção.

Além disso, os candidatos de Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba terão uma opção adicional de deslocamento. Em parceria com a Tembici, haverá uso gratuito de bicicletas compartilhadas nessas cidades, onde a instituição patrocina os sistemas. Os cupons poderão ser resgatados para os dois dias de aplicação do exame, também pelo site da campanha.

“Sabemos que o dia do Enem envolve expectativa, ansiedade e muitos desafios para os candidatos. Por isso, queremos contribuir também com questões práticas, como o deslocamento até o local da prova. Com a campanha Carona Estácio, buscamos oferecer mais tranquilidade e condições para que os estudantes concentrem sua atenção no que realmente importa: realizar o exame e dar mais um passo em direção ao futuro profissional que desejam construir”, afirma Eduardo Guedes, vice-presidente de Marketing e Vendas da Yduqs, organização da qual a rede faz parte.

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