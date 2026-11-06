Estudantes terão desconto em transporte por aplicativo em deslocamento para Enem

Estudantes que irão realizar o Enem, nos dois próximos domingos, terão um cupom de desconto de 10 reais no Uber para se deslocar até o exame. A medida é uma iniciativa da rede de faculdades Estácio.

Para resgatar o benefício, o candidato deve se cadastrar no site da campanha. Após o registro, será disponibilizado um cupom por CPF. A quantidade é limitada, e os créditos poderão ser utilizados em um dos dois dias de prova, conforme as condições da promoção.

Além disso, os candidatos de Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba terão uma opção adicional de deslocamento. Em parceria com a Tembici, haverá uso gratuito de bicicletas compartilhadas nessas cidades, onde a instituição patrocina os sistemas. Os cupons poderão ser resgatados para os dois dias de aplicação do exame, também pelo site da campanha.

“Sabemos que o dia do Enem envolve expectativa, ansiedade e muitos desafios para os candidatos. Por isso, queremos contribuir também com questões práticas, como o deslocamento até o local da prova. Com a campanha Carona Estácio, buscamos oferecer mais tranquilidade e condições para que os estudantes concentrem sua atenção no que realmente importa: realizar o exame e dar mais um passo em direção ao futuro profissional que desejam construir”, afirma Eduardo Guedes, vice-presidente de Marketing e Vendas da Yduqs, organização da qual a rede faz parte.