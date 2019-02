Enem, o exame olímpico

O Enem é uma maratona para os candidatos e uma Olimpíada para os organizadores. No primeiro fim de semana de novembro, os atletas do Exame Nacional do Ensino Médio enfrentarão dez horas de provas, terão que resolver 180 questões e escrever uma redação com princípio, meio, fim e poucos erros de português. O tempo é o grande inimigo. Os candidatos têm uma média de três minutos para responder cada pergunta.

O Exame ocorre nos dias 5 e 6 de novembro e é o segundo maior da História com 8.627.195 inscritos, perdendo apenas para a edição de 2014. Na prática, corresponde a colocar toda a população do Rio de Janeiro, de Brasília, de Fortaleza e de Florianópolis, sentada, fazendo provas ao mesmo tempo, durante dois dias seguidos, sem colar, sem falar, sem olhar o celular. Gerenciar essa gente toda custará aos cofres públicos cerca de R$ 788.344.024,00 e exigirá dos organizadores uma logística quase olímpica.

Ao todo, 662.909 pessoas vão trabalhar na fiscalização e na coordenação das tarefas nos 17.000 locais de provas espalhados por 1.700 municípios brasileiros. Há também todo um cuidado com as 73.000 pessoas que solicitaram atendimento especial. São candidatas que estão amamentando, deficientes visuais, cadeirantes e até devotos de religiões que guardam os sábados e que podem fazer o Exame em horário diferenciado.

A segurança é outra empreitada. Pela primeira vez, haverá identificação biométrica dos candidatos e detector de metais nos banheiros. As provas serão transportadas em 77.000 malotes lacrados eletronicamente e protegidos por homens do Exército e policiais militares, federais e rodoviários. É uma operação de guerra que vai até onde Deus duvida. Ao todo, 6.100 rotas de distribuição de provas serão realizadas. O tamanho do percurso é continental: 309.000 quilômetros. Em algumas áreas da Amazônia, por exemplo, as provas vão e voltam de barcos para atender aos 11.272 ribeirinhos inscritos.

“O exame representa uma seleção justa e bem cuidada pelo setor público”, resume Maria Inês Fini, presidente do Inep, órgão vinculado ao Ministério da Educação e organizador desse megaevento que, há dois anos tira o sono de meninas como Bruna Carneiro que, pela segunda vez entrega nas mãos do Enem o sonho de ser veterinária. “Estou mais nervosa esse ano. Não passar pela segunda vez é muito pior”, diz a estudante de 19 anos, moradora do Rio de Janeiro. “Estou tentando compensar o nervosismo com muito estudo”.

A partir de hoje, Veja publica uma série de reportagens com dicas, entrevistas e dados para reduzir a aflição de brasileiros que, como Bruna, estão se preparando dia e noite para enfrentar a maratona do Enem.

Serviço:

PARA ANOTAR NA AGENDA

MARATONA DE PERGUNTAS

O Enem é composto por quatro provas objetivas, com 45 questões cada, e uma redação.

CALENDÁRIO

5 de novembro de 2016 (sábado)

– Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e;

– Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia).

Tempo para as provas: 4 horas e 30 minutos.

6 de novembro de 2016 (domingo)



– Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação);

– Redação;

– Matemática e suas Tecnologias.

Tempo para as provas: 5 horas e 30 minutos.

DIA DA PROVA

Os portões são abertos às 12h e fecham às 13h, horário de Brasília. É proibida a entrada após 13h. Os organizadores recomendam que todos os candidatos cheguem até o meio-dia.

As provas começam às 13h30.

NÃO ESQUEÇA

– Imprima com antecedência o documento com a validação da inscrição e o local de realização das provas.

– Antes da data do Exame, faça o trajeto até o local do exame e anote o tempo do percurso. Com planejamento, você evita atrasos.

Mais informações e o edital do Enem de 2016 estão disponíveis na Página do Participante e na página do Enem de 2016 na internet. Em caso de dúvidas, os candidatos podem ligar para o telefone 0800-616161.