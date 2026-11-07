Enem 2026: chance de temporais no domingo demanda atenção dos estudantes

Os candidatos que farão o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 neste domingo, 8, devem considerar as condições meteorológicas no planejamento do deslocamento até os locais de prova. A previsão indica chuva desde o início do dia em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de risco de temporais em diferentes áreas do Sudeste ao longo da tarde. Em algumas localidades, as rajadas de vento podem atingir 80 km/h.

De acordo com dados da Climatempo, a instabilidade está relacionada à passagem de uma frente fria pelo Centro-Sul do país, seguida pela entrada de uma massa de ar polar. O sistema deve provocar queda nas temperaturas, sobretudo em São Paulo e nos estados da região Sul, onde a precipitação tende a perder força com o avanço do domingo.

Chuva pode atrapalhar deslocamento dos candidatos

Na capital paulista, a expectativa é de céu encoberto e chuva durante boa parte do dia. Os termômetros devem marcar entre 13°C e 19°C, em contraste com o calor previsto para o sábado, quando a máxima pode chegar a 31°C. No Rio de Janeiro, a temperatura também deve recuar: a máxima esperada é de 24°C, ante os 35°C previstos para o dia anterior. Há possibilidade de chuva em diferentes períodos, acompanhada de ventos intensos, principalmente na Região Metropolitana e em áreas da Costa Verde, da Região Serrana e dos Lagos.

A situação merece atenção especialmente antes do início do exame, já que a abertura dos portões está marcada para as 12h, com encerramento às 13h, no horário de Brasília. As provas começam às 13h30 e terminam às 19h. Além das duas maiores cidades do país, Curitiba e Campo Grande podem registrar precipitações durante a manhã. Brasília, Goiânia e Cuiabá também têm possibilidade de pancadas e trovoadas nesse período.

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Durante a aplicação das provas, as instabilidades devem continuar em partes do Sudeste. Minas Gerais e Espírito Santo estão entre os estados com maior possibilidade de chuva forte à tarde. Em Belo Horizonte, por exemplo, há previsão de trovoadas, com temperaturas entre 18°C e 28°C. No território paulista, a precipitação pode persistir, sobretudo nas áreas litorâneas, enquanto no Rio de Janeiro as pancadas podem se estender até o momento em que os estudantes deixarem os locais de prova.

Massa de ar polar provoca queda de temperatura no Sul

No Sul, a principal característica será o frio. Nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, as temperaturas mínimas podem ficar entre 4°C e 6°C, com possibilidade de formação pontual de geada. Nas capitais, o resfriamento também será sentido: Curitiba deve ter temperaturas de 11°C a 17°C, Porto Alegre, de 16°C a 21°C, e Florianópolis, de 17°C a 20°C. A chuva tende a diminuir na região, embora ainda possa ocorrer em pontos do Paraná e do litoral.

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Calor intenso predomina no Norte e no Nordeste

No Centro-Oeste, as precipitações devem aparecer de forma irregular, com possibilidade de episódios mais intensos durante a tarde em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Já no Norte, o calor e a sensação de abafamento devem predominar, mas há previsão de pancadas, algumas acompanhadas de trovoadas, principalmente no Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e centro-sul do Pará. Em Manaus, os termômetros podem variar de 26°C a 33°C.

O Nordeste também terá temperaturas elevadas, especialmente no interior. Em áreas da Bahia, de Sergipe, de Alagoas e de Pernambuco, as máximas podem superar os 40°C. Em alguns municípios, a umidade relativa do ar pode cair para níveis entre 12% e 20% nas horas mais quentes. A chuva, por sua vez, deve ocorrer de maneira isolada no centro-sul do Maranhão e do Piauí, além do oeste e sul da Bahia.