Enem 2019: os temas mais importantes do segundo dia

Depois de um primeiro dia sem grandes surpresas – exceto pela ausência de questões sobre a ditadura militar e o inusitado tema da redação sobre a democratização do acesso ao cinema –, o segundo domingo de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproxima. Este é o terceiro ano em que a prova é aplicada em dois finais de semana. Apesar do índice histórico de faltas na segunda etapa do exame, espera-se que os 5 milhões de estudantes compareçam aos locais de prova até às 13 horas do próximo dia 10 de novembro.

O teste deste domingo traz questões mais objetivas e que requerem conhecimento das temidas disciplinas de exatas: serão testados os conhecimentos de ciências da natureza (biologia, física e química) e matemática dos alunos. Aos que ainda pretendem usar as últimas horas antes do Enem para revisar o conteúdo aprendido ao longo ano, seguem, abaixo, alguns dos assuntos mais recorrentes nas áreas que serão avaliadas neste fim de semana, compilados pelos professores da Rede AZ. Neste domingo, às 19 horas, VEJA estará ao vivo em seu canal do YouTube com a equipe de docentes do grupo comentando os principais pontos da prova.

Biologia

Temas ligados à ecologia, como poluição aquática e atmosférica, são figurinha carimbada na prova. “Vale estudar os distúrbios ambientais, como eutrofização e aquecimento global, sem esquecer das causas, consequências, métodos de prevenção e até formas de se contornar ou conviver com estas alterações do meio ambiente”, ressalta o professor Rafael Cafezeiro. Ciclos biogeoquímicos, como o do nitrogênio, também caem com frequência. “Exige-se conhecimento das ações que podem alterar a dinâmica da matéria e energia nos ecossistemas e seus possíveis impactos ecológicos e econômicos”, explica o professor.

É fundamental que o aluno esteja a par de algumas das mais recentes inovações na área. Conhecer os aspectos gerais e os benefícios de técnicas como produção de transgênicos, clonagem e teste de DNA é importante. Por fim, vale revisar as aulas sobre relações ecológicas (mutualismo, predação, competição e parasitismo) e ao sistema imunológico (as diferenças entre a composição e ação da vacina e do soro).

Química

De acordo com o professor Guilherme Parreira, na hora de estudar separação de misturas – tema bastante frequente – o aluno deve focar nas características de cada técnica e não em decorar o tipo de aplicação. Para as questões sobre estequiometria, o conselho é organizar os dados e “sempre trabalhar em cima da proporção estequiométrica obtida da equação balanceada”.

Também são comuns questões sobre propriedades físicas dos compostos inorgânicos e orgânicos. “Aqui, é preciso conhecer a polaridade dos compostos, logo após o tipo de ligação intermolecular, solubilidade dos compostos e então as variações de ponto de fusão e ebulição”, ressalta o professor. Memorizar os principais grupos funcionais de cada função orgânica e as regras de nomes oficiais para moléculas simples também é importante.

Física

As questões de física costumam ser divididas entre questões mais teóricas e outras mais matemáticas. O aluno deve estar familiarizado com os fenômenos ondulatórios. “Principalmente aqueles associados ao som e à luz”, ressalta o professor Vinícius Silveira. A área da eletrodinâmica, também frequente no exame, costuma ser cobrada na forma de circuitos elétricos e com possíveis discussões sobre brilho de lâmpadas, consumo de energia e potência.

Vale revista também os diferentes métodos de transformação de energia e usinas elétricas, bem como fenômenos térmicos associados a trocas de calor. Outro destaque são as leis de newton, os movimentos uniforme e uniformemente variado, a estática e a hidrostática.

Matemática

Para se preparar para a mais temida das provas, segundo o professor Thiago Galrão, o aluno deve focar em cinco temas: áreas e volumes, porcentagem, funções do primeiro e segundo graus, estatística e, principalmente, análise de gráficos e tabelas.

“Além de estar afiado com os temas mais recorrentes, é importante perceber nas provas antigas quais são os assuntos que frequentemente geram questões fáceis, aquelas que compõem uma boa base de nota”, ressalta o professor. Funções, por exemplo, são um tópico cobrado com enorme frequência na prova, mas o aluno deve ser seletivo na hora de estudar a matéria. “Na véspera, vale mais a pena ficar craque em funções do primeiro e segundo graus, do que estudar a função logarítmica e a função trigonométrica”, pontua o especialista.