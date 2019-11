Enem 2019: Confira o gabarito do primeiro dia de prova

Professores da rede de escolas e cursinhos Anglo se debruçaram sobre as provas após o término e estão corrigindo item por item. Nos dias 3 e 10 de novembro, pouco mais de 5 milhões de estudantes – o menor número de inscritos desde 2010 – foram submetidos à prova, que é o passaporte para todas as universidades federais do país – além de algumas instituições estaduais e no exterior, como é o caso da Universidade de Coimbra, em Portugal.

Neste primeiro domingo, o exame teve duração de cinco horas e meia, além da redação – cujo tema foi a democratização do acesso ao cinema brasileiro. Os participantes testaram também seus conhecimentos em ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia) e linguagens.

O gabarito oficial do ENEM está previsto para sair no dia 13 de novembro.

Confira o gabarito extraoficial:

Prova Azul:

Inglês

01-B

02-D

03-A

04-B

05-E

Espanhol

01-A

02-B

03-C

04-A

05-D

Exame

06-C

07-C

08-B

09-A

10-A

11-D

12-E

13-B

14-E

15-C

16-D

17-A

18-A

19-E

20-C

21-D

22-A

23-E

24-C

25-B

26-E

27-C

28-B

29-C

30-C

31-D

32-E

33-E

34-A

35-A

36-A

37-D

38-D

39-B

40-B

41-C

42-D

43-C

44-E

45-B

46-B

47-A

48-C

49-C

50-C

51-B

52-A

53-B

54-B

55-A

56-D

57-C

58-B

59-C

60-E

61-E

62-E

63-B

64-C

65-A

66-C

67-A

68-C

69-E

70-E

71-D

72 -B

73-C

74-C

75-A

76-D

77-B

78-E

79-A

80-D

81-B

82-A

83-D

84-B

85-B

86-B

87-A

88-C

88-C

89-D

90-B

Prova Amarela

Inglês

01-B

02-B

03-E

04-D

05-A

Espanhol

01-B

02-D

03-A

04-D

05-A

Exame

06-C

07-C

08-A

09-B

10-A

11-E

12-C

13-B

14-B

15-C

16-C

17-A

18-D

19-C

20-E

21-B

22-E

23-B

24-B

25-C

26-D

27-D

28-E

29-E

30-A

31-A

32-A

33-D

34-D

35-E

36-E

37-C

38-D

39-E

40-C

41-A

42-A

43-E

44-C

45-D

46-C

47-B

48-A

49-B

50-A

51-D

52-B

53-B

54-C

55-E

56-E

57-E

58-B

59-C

60-B

61-A

62-D

63-C

64-B

65-E

66-E

67-D

68-B

69-B

70-E

71-A

72-D

73-B

74-B

75-A

76-C

77-D

78-B

79-B

80-A

81-C

82-C

83-C

84-C

85-A

86-D

87-A

88 -C

89-A

90-C

Prova Branca

Inglês

01-E

02-B

03-B

04-A

05-D

Espanhol

01-C

02-A

03-B

04-D

05-A

Exame

06-B

07-A

08-C

09-C

10-C

11-E

12-B

13-D

14-E

15-E

16-A

17-A

18-A

19-D

20-D

21-E

22-E

23-C

24-D

25-E

26-C

27-D

28-E

29-B

30-A

31-D

32-B

33-C

34-D

35-A

36-A

37-E

38-C

39-B

40-C

41-C

42-A

43-E

44-C

45-B

46-A

47-C

48-A

49-C

50-E

51-E

52-B

53-C

54-C

55-B

56-A

57-B

58-A

59-D

60-B

61-B

62-B

63-A

64-C

65-D

66-B

67-B

68-A

69-C

70-C

71-C

72-C

73-A

74-D

75-C

76-E

77-B

78-A

79-D

80-C

81-B

82-E

83-E

84-D

85-B

86-B

87-E

88 -A

89-D

90-B

Prova Rosa

Inglês

01-A

02-D

03-B

04-B

05-A

Espanhol

01-D

02-C

03-A

04-B

05-A

Exame

06-A

07-B

08-C

09-C

10-B

11-C

12-D

13-A

14-A

15-E

16-C

17-D

18-D

19-D

20-E

21-A

22-A

23-A

24-E

25-C

26-A

27-D

28-E

29-C

30-D

31-C

32-E

33-B

34-D

35-E

36-E

37-A

38-E

39-C

40-B

41-E

42-B

43-B

44-C

45-C

46-E

47-E

48-B

49-C

50-E

51-E

52-D

53-B

54-A

55-D

56-B

57-B

58-C

59-B

60-A

61-B

62-C

63-C

64-A

65-D

66-C

67-E

68-B

69-A

70-C

71-D

72-B

73-B

74-A

75-C

76-C

77-A

78-C

79-A

80-C

81-B

82-E

83-A

84-D

85-B

86-B

87-A

88 -D

89-C

90-B