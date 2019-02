Enem 2014: prazo de inscrição termina nesta sexta-feira

Leia também:

Termina nesta sexta-feira, às 23h59, o prazo de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014. A prova será realizada nos dias 8 e 9 de novembro. Até a noite desta quinta-feira, o número de inscritos já havia passado dos 7 milhões. A inscrição custa 35 reais, mas é gratuita para alunos do ensino médio e também para pessoas de baixa renda.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior. A nota obtida no exame pode ser usada em programas de seleção como o Programa Universidade para Todos (ProUni), que dá bolsas de estudos em universidades privadas, e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que dá acesso a instituições públicas de ensino superior.

Os estudantes também podem se candidatar a vagas gratuitas de cursos técnicos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). O exame pode ser feito ainda para garantir certificação a pessoas com mais de 18 anos que não têm o diploma do ensino médio.

O Ministério da Educação (MEC) estima que 8 milhões de pessoas vão se inscrever neste ano. Em função da expectativa, a pasta vai imprimir 2,4 milhões de cadernos de prova a mais do que em 2013, quando foram feitas 15,9 milhões de impressões. O número de municípios que receberão a prova também vai aumentar: de 1.661 para 1.699. Já o número de pessoas envolvidas na elaboração do exame vai subir de 688.807 para 785.000.

