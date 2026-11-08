Em dia de Enem, Lula diz que vale a pena fazer prova para garantir diploma

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo que a realização do Enem é uma guerra contra o retrocesso e disse que vale a pena fazer a prova para conseguir um diploma.

“Estamos fazendo uma guerra contra o retrocesso. Estamos fazendo uma guerra pela educação, uma guerra que significa paz, uma guerra que significa envolver 600 mil soldados ajudando os estudantes, para que a gente garanta lisura. Quer dizer, total lisura, para que as pessoas possam saber que estão participando de um exame 100% cuidado”, destacou o petista.

Lula visitou neste domingo a sala de monitoramento do Enem, na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em Brasília.

O mandatário pontuou que pessoas com diploma universitário conseguem um emprego com mais facilidade e são mais respeitadas. Ele lembrou ter sentido na pele o desrespeito por não possuir ensino superior.

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“Não é verdade que não vale a pena ter diploma universitário. Você vê a experiência de uma pessoa que vai procurar uma vaga num local qualquer para trabalhar: uma que tem formação, outra que não tem formação. A que tem formação é tratada como se fosse gente, de forma respeitosa. As pessoas podem ter um currículo. Uma pessoa que não tem formação, sabe, não é tratada com respeito. Eu já vivi isso na pele muitas vezes”, afirmou Lula, ressaltando que o país só vai garantir um futuro digno por meio da educação.

O presidente ainda celebrou a elevada participação feminina no exame. As mulheres correspondem a 63,98% das 5.051.345 inscrições confirmadas na edição do Enem deste ano.

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“A educação para a mulher não é só pela profissão ou pelo salário. É por uma coisa chamada independência; é a conquista do direito de andar de cabeça erguida dentro e fora de casa, no mundo particular ou no mundo do trabalho. Por isso, meus parabéns às mulheres”, exaltou o petista.