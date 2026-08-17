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Educação

Em blitz surpresa, TCESP faz varredura em almoxarifados da educação

Auditores retornam a 30 municípios paulistas para checar se prefeituras sanaram falhas no armazenamento e na entrega de material escolar

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 12h44
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo --
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (//Divulgação)
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Em blitz surpresa, TCESP faz varredura em almoxarifados da educação Priorizar nos meus resultados Google

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza nesta segunda-feira, 17, uma fiscalização surpresa em municípios para monitorar a gestão de almoxarifados da educação. A iniciativa tem por objetivo checar se as prefeituras corrigiram irregularidades graves, apontadas por auditores em março.

Os técnicos observaram na oportunidade o armazenamento inadequado de materiais em locais com mofo, a falta de controle de estoque, desperdício de insumos e atrasos na entrega de uniformes à comunidade escolar.

Para a presidente do TCESP, Cristiana de Castro Moraes, a ação visa evitar a continuidade do desperdício de recursos públicos. “Infelizmente, a realidade foi muito preocupante. Diante disso, divulgamos os resultados, notificamos os responsáveis, promovemos uma capacitação para orientar os gestores e informamos que voltaríamos no segundo semestre. Hoje, nossos técnicos e auditores estão em 30 municípios selecionados para verificar se as irregularidades foram corrigidas e se houve avanços. Esperamos encontrar uma realidade mais eficiente e adequada às necessidades dos estudantes”, afirma a conselheira.

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Além de monitorar a organização logística, as auditorias desta segunda-feira verificam a segurança estrutural dos depósitos, checando a prevenção contra incêndios e furtos. Ao inspecionar desde a estrutura física até o controle digital dos recursos da Secretaria de Educação, o órgão reforça o compromisso com a transparência e a qualidade do ensino no estado de São Paulo.

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