Em blitz surpresa, TCESP faz varredura em almoxarifados da educação

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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza fiscalização surpresa em 30 municípios para checar a gestão dos almoxarifados da educação. A ação busca verificar se irregularidades graves, como mofo e falta de controle de estoque, apontadas em março, foram corrigidas, visando evitar o desperdício de recursos públicos.

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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza nesta segunda-feira, 17, uma fiscalização surpresa em municípios para monitorar a gestão de almoxarifados da educação. A iniciativa tem por objetivo checar se as prefeituras corrigiram irregularidades graves, apontadas por auditores em março.

Os técnicos observaram na oportunidade o armazenamento inadequado de materiais em locais com mofo, a falta de controle de estoque, desperdício de insumos e atrasos na entrega de uniformes à comunidade escolar.

Para a presidente do TCESP, Cristiana de Castro Moraes, a ação visa evitar a continuidade do desperdício de recursos públicos. “Infelizmente, a realidade foi muito preocupante. Diante disso, divulgamos os resultados, notificamos os responsáveis, promovemos uma capacitação para orientar os gestores e informamos que voltaríamos no segundo semestre. Hoje, nossos técnicos e auditores estão em 30 municípios selecionados para verificar se as irregularidades foram corrigidas e se houve avanços. Esperamos encontrar uma realidade mais eficiente e adequada às necessidades dos estudantes”, afirma a conselheira.

Além de monitorar a organização logística, as auditorias desta segunda-feira verificam a segurança estrutural dos depósitos, checando a prevenção contra incêndios e furtos. Ao inspecionar desde a estrutura física até o controle digital dos recursos da Secretaria de Educação, o órgão reforça o compromisso com a transparência e a qualidade do ensino no estado de São Paulo.