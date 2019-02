Curso gratuito prepara candidatos a vagas em universidades americanas

Estão abertas até 18 de abril as inscrições para o curso gratuito da Fundação Estudar que prepara candidatos brasileiros a uma vaga em instituições de ensino superior nos Estados Unidos. O objetivo do “Prep Scholars” é dar o apoio e as orientações necessárias para o estudante enfrentar o processo de seleção.

Para participar é necessário que o candidato seja aluno do 3º ano do ensino médio ou recém-formado. O estudante deve ter alto desempenho acadêmico, possuir histórico de participação em atividades extracurriculares e domínio do inglês.

Serão selecionados 30 estudantes. Durante um ano, eles terão um ex-aluno de universidades norte-americanas como mentor, consultoria individual com especialistas em admissões e exames de proficiência em inglês, além de informações sobre bolsas e financiamento estudantil. Em caso de dificuldade financeira comprovada, é possível obter apoio financeiro da fundação para os custos do processo seletivo.

As inscrições para o curso da Fundação Estudar têm duas etapas: na primeira parte, o candidato deve preencher formulários online, enviar uma redação e vídeo de apresentação, realizar de testes de lógica e inglês e apresentar seu histórico escolar. Na última fase, os concorrentes irão participar de uma entrevista em inglês, entre 18 e 30 de abril. O resultado final será divulgado no final de maio.

Mais de 200 jovens que participaram do “Prep Scholars” desde 2010 foram aprovados em universidades como Yale, Harvard, MIT, Stanford, entre outras.

(Da redação)