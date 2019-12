“Crianças podem mais do que imaginamos”, diz neurocientista americana

Há quase 20 anos, a neurocientista Adele Diamond foi considerada uma das 2000 Mulheres Notáveis do Século XX. A lista de prêmios e honrarias concedidas à professora de Neurociência Cognitiva do Desenvolvimento na University of British Columbia, em Vancouver, Canadá, é extensa: ela listada como uma das 15 neurocientistas vivas mais influentes da atualidade e é membro da Royal Society do Canadá e teve sua carreira reconhecida pela Associação Americana de Psicologia; tudo isso graças às suas pesquisas que visam revolucionar o aprendizado infantil com base em evidências científicas. No YouTube, seu TED Talk sobre o assunto foi visto por mais de 50 000 pessoas. Adele, que possui doutorado na Universidade de Harvard e pós-doutorado na Escola Médica de Yale, esteve recentemente no Brasil a convite do Itaú Social. Confira, abaixo, alguns dons conselhos da especialista para gestores e professores que miram a educação do futuro.

Priorize os relacionamentos

Construir um senso de comunidade com as crianças deve ser o ponto de partida dos educadores – que não significa que professores devam ser só abraços e carinhos. “O importante é garantir que as crianças saibam que os adultos se preocupam com elas e desejam seu sucesso reduz o estresse em sala de aula”, explica a neurocientista.

Promova a independência

“Os educadores precisam ajudar e capacitar as crianças a fazerem por si mesmas e a resolverem seus próprios problemas”, afirma Adele, que acredita que os pequenos são mais capazes de assumir responsabilidades do que a educação convencional acredita. “O céu é o limite para o que os jovens podem alcançar se estiverem envolvidos em atividades com as quais realmente se preocupam”, afirma.

Ensine autocontrole

Segundo a especialista, “o controle inibitório é a função executiva mais preditiva de resultados a longo prazo”. Trocando em miúdos, crianças mais persistentes, menos impulsivas e mais capazes de regular sua atenção tornam-se adultos com melhor saúde, maior renda e uma melhor qualidade de vida. Portanto, ensinar a pensar antes de falar ou agir e a disciplina para permanecer em uma tarefa chata ou demorada é essencial.

Incentive a flexibilidade

“O mundo está mudando rapidamente e as crianças serão confrontadas com problemas e desafios no futuro que nem podemos imaginar”, lembra Adele. “Novas carreiras serão criadas e muitos empregos comuns desaparecerão”. Nesse sentido, é essencial que as crianças sejam incentivadas a repensar problemas e lidar com mudanças repentinas, encontrando rotas alternativas para seus projetos.