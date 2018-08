Cresce número de alunos do fundamental que sabem português e matemática

Os alunos do ensino fundamental avançaram na aprendizagem de português e matemática, segundo dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2017, divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Ministério da Educação (MEC).

O melhor resultado é dos estudantes do 5º ano do ensino básico. Em português, houve um incremento de sete pontos em relação ao Saeb de 2015. Os alunos alcançaram uma média de 215 pontos, no nível quatro de conhecimento (a escala vai de 0 a 9).

Na disciplina de matemática, os alunos avançaram cinco pontos, chegando à média de 224 pontos, correspondente ao nível quatro, o básico.

Já os estudantes do 9º ano do ensino fundamental ainda estão no patamar insuficiente de aprendizado. Eles obtiveram média de 258 pontos em português e matemática — na escala, alcançam o nível três de conhecimento.

O MEC alerta que, até 2021, se nada for feito, os anos finais do ensino fundamental superarão os estudantes de ensino médio em relação aos ganhos de aprendizagem.

Os estados que registraram as maiores proficiências são Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

No ensino médio, estão os piores resultados: apenas 4% dos estudantes do 3º ano têm nível suficiente de conhecimento em matemática. Na disciplina de português, menos de 2% dos alunos sabem o que deveriam.

O Saeb é um exame do governo federal que serve como termômetro da educação básica oferecida na rede pública. A prova, realizada a cada dois anos, avalia os estudantes ao fim de cada etapa de ensino. Neste ano, mais de 5,4 milhões de estudantes participaram do teste.