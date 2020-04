Coronavírus: DF lançará em dez dias cronograma para reabertura de escolas

O Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou nesta quarta-feira, 22, que em dez dias lançará o cronograma para reabertura os colégios do DF, a programação deve passar pelas secretarias de Saúde e Educação. A ideia é que as aulas do ensino médio façam o primeiro retorno, pois os alunos são mais “maduros” e devem seguir melhor as regras de higienização das mãos e de distanciamento social.

Rocha afirmou que esteve com o presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira e falou sobre a reabertura dos colégios civico-militares da região. Reunido com técnicos, no entanto, chegou-se a conclusão que a reabertura terá de ocorrer por meio das classes de ensino médio. Ele ainda afirmou que os indicadores da doença no DF estão dentro da normalidade.

O retorno também dependerá da compra de máscaras para todos os alunos e profissionais das instituições de ensino. Empresas que realizarão a limpeza e desinfecção dos colégios devem ser contratadas.

O DF suspendeu as aulas em 12 de março, época em que o distrito tinha apenas dois casos confirmados.