Bolsonaro diz que Enem ‘não teve nada de anormal’

O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo, 3, que não houve nada de “anormal” na primeira etapa das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e afirmou que o tema da prova de redação – sobre democratização do acesso ao cinema – foi “justificável”.

“Não teve nada de anormal. O tema da redação foi justificável, não foi nada de anormal. Foi bem”, disse o presidente a jornalistas, depois de acompanhar uma partida entre Itália e Paraguai pela Copa do Mundo Sub-17 na cidade do Gama, a 40 quilômetros de Brasília.

No início da tarde deste domingo, vazou uma foto com o teor da prova. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o episódio não provocou danos ao exame e, em sua avaliação, não abrirá brechas para pedidos na Justiça para a anulação da prova. Análises feitas até o momento, de acordo com ele, indicam que o vazamento teria sido provocado por um aplicador de provas que, notando a ausência de três candidatos, teria aberto os cadernos e fotografado.

De acordo com Bolsonaro, já está quase identificado quem foi que vazou o conteúdo do Enem. “Parece que foi quando iniciou a prova ele vazou. Ele tirou uma fotografia de uma página, essa foi a informação que eu tive no momento”, comentou o presidente, ao falar brevemente com a imprensa.

(Com Estadão Conteúdo)