Associação ligada ao agro e Unesp vão avaliar livros didáticos

A Associação De Olho no Material Escolar e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) firmaram na quarta-feira uma parceria para realizar um novo diagnóstico sobre como o agronegócio é retratado nos livros didáticos.

Serão analisados livros das principais editoras participantes do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), voltados ao Ensino Fundamental II e ao Ensino Médio.

O estudo, que atualiza um levantamento realizado há quatro anos, terá os resultados divulgados em um prazo de seis meses.

A pesquisa contará também com a participação da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP).