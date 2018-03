As lições dos melhores professores do mundo

No coração do luxo e da opulência, chefes de estado sentados ao lado de celebridades vindas do mundo todo participaram no domingo, 18, de uma cerimônia suntuosa em Dubai, a cidade das mil e uma extravagâncias. Seu propósito: homenagear professores. No ponto alto da noite, a inglesa de origem grega Andria Zafirakou, 39 anos, foi anunciada ganhadora do Global Teacher Prize, o mais importante prêmio na área de educação. O que ela e os outros grandes mestres indicados ao trofeu (incluindo um brasileiro) fizeram para chegar ao panteão do ensino? Todos provaram que o caminho para a excelência, mesmo neste século de tantas chacoalhadas no modo de produzir e absorver conhecimento, passa por ideias simples e bem executadas, que não demandam invencionices nem muitos recursos, como tanto se apregoa. Dirigido a professores que apresentem algum trabalho transformador no âmbito da chamada educação globalizada, prêmio funciona como um indicador do que dá certo na sala de aula. Há ali bons exemplos de atividades fora das quatro paredes da classe, de proveitosa aproximação da escola com a família e de como aplicar a tecnologia para atrair alunos que nasceram imersos nela — tema que desafia os educadores. Nesta reportagem, VEJA revela o elo que une os dez finalistas da premiação – celebrados, em Dubai, como os melhores professores do mundo.

OUVIU E FEZ – Mahfouz, o finalista brasileiro: recuperação de escola depredada