Ana Paula apresentou Niterói aos alunos: ‘Temos de vivenciar a geografia’

Os alunos da Escola Municipal Levi Carneiro, em Niterói (RJ), mal conheciam as riquezas naturais e culturais de sua terra até conhecerem a professora de geografia Ana Paula de Mello. Uma das vencedora do Prêmio Educador Nota 10, ela trabalhou para fortalecer a relação dos estudantes de 6º e 7º ano com suas próprias origens.

“Tento articular educação patrimonial com geografia, pois percebei que meus alunos tinham um desconhecimento e desinteresse grande sobre a própria cidade, justamente por não conhecê-la a fundo”, conta. Para isso, desafiou os problemas de mobilidade urbana da cidade e tirou a turma da sala de aula.

“Antes, Itaipú era somente uma praia para eles, eles não conheciam a importância histórica daquele lugar, nem seu sítio arqueológico e pré-histórico, o museu, o parque estadual… Minha ideia era ressignificar esse lugar, reforçando a identidade deles com Niterói. Desconstruímos a ideia de que museu é lugar de coisa velha, hoje eles entendem que é uma instituição viva e de pesquisa que deve ser valorizada”, completa.

Com o projeto O Meu Lugar, Ana Paula conquistou um lugar entre os dez melhores professores do ano pelo Prêmio Educador Nota 10, promovido pelas fundações Victor Civita e Roberto Marinho. Ela agora tem a chance de ser vencedora do título Educador do Ano na cerimônia que acontece no dia 1º de outubro, em São Paulo.