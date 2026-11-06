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Educação

A parceria entre MEC e iFood para beneficiar estudantes que farão o Enem

Pasta e empresa lançaram lista exclusiva com desconto de até 50% em produtos presentes na vida de quem vai fazer a prova

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 14h24 | Atualizado em 6 nov 2026, 14h38
Entregadores do iFood: relação tensa com o líder do mercado
Entregadores do iFood (Leonidas Santana/istock/Getty Images)
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A parceria entre MEC e iFood para beneficiar estudantes que farão o Enem Priorize VEJA no Google

O Ministério da Educação e o iFood fecharam uma parceria para dar benefícios aos estudantes que farão o Enem, que será aplicado nos dois próximos fins de semana.

Apostaram no lançamento de uma lista exclusiva na plataforma de delivery com desconto de até 50% em produtos presentes na vida de quem vai fazer a prova, inclusive itens como água, snacks e doces, além de produtos de papelaria e de cuidados pessoais.

A ação acontece nos dois momentos do exame: de 6 a 8 de novembro e de 13 a 15 de novembro, quando serão aplicadas a primeira e a segunda prova.

“O Enem é um dos momentos mais importantes na vida de milhões de jovens brasileiros, e o iFood está ao lado deles nessa jornada. Ao somar esforços com o Ministério da Educação, levamos praticidade e economia ao facilitar o acesso a itens essenciais, com desconto, nos dias que mais importam. É a nossa forma de torcer e apoiar cada estudante”, avalia o vice-presidente de Políticas Públicas do iFood, João Sabino.

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No próprio aplicativo, os estudantes poderão acessar o banner dedicado ao Enem para conhecer os produtos que integram a lista com desconto para os “enenzeiros”.

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