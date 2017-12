A brincadeira ensina, sim

O americano James Heckman, prêmio Nobel de Economia, foi o primeiro a calcular em que medida investir em crianças pequenas tem um efeito para elas e para o país em que vivem. Concluiu que um bom empurrão dado desde muito cedo produz adultos com chances exponencialmente maiores de prosperar. Por isso é tão bem vinda a iniciativa brasileira de elaborar uma Base Nacional Comum Curricular para a educação infantil, homologada pelo Ministério da Educação nesta quarta-feira (20), com o objetivo de demarcar metas para o aprendizado. Nesta etapa, a ciência de ensinar costuma ceder lugar a atividades guiadas por pura e simples intuição.

A base curricular é um ponto de partida. Seu sucesso dependerá de como estados e municípios converterão a letra fria em bons currículos para creches e pré-escolas. A especialista Claudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, se debruçou sobre o texto recém-aprovado, que será implantado a partir de 2019. Ela faz a VEJA sua avaliação do documento.

Mesmo com críticas pontuais, a base curricular do ensino infantil foi celebrada pela maioria dos educadores. Há motivos? Sem dúvida. Antes de tudo porque a base ajuda a romper uma ideia antiga de que educação infantil é sinônimo de livre brincar. Já existe hoje conhecimento acumulado sobre como fazer das atividades na creche ou na pré-escola algo que conduza a criança em suas primeiras descobertas. A brincadeira com intenção pedagógica é o que faz diferença.

Não há certo exagero nisso? Não, desde que não se incorra no equívoco oposto, de expor a criança a um excesso de conteúdos não condizente com a sua idade e à pressão desnecessária.

O documento do MEC flerta com o excesso? Não. Ele vai direto ao ponto: mesmo as atividades para crianças pequenas precisam ser planejadas pelo professor.

E normalmente não são? Muitas vezes, não. Há um medo bobo de que qualquer iniciativa nesta linha vá comprometer a brincadeira.

O que deve se esperar que aprendam nesta fase da vida? O valor dos livros, por exemplo. Existem evidências de que a exposição sistemática a um ambiente de estímulo à leitura ajuda a sedimentar a ideia de que eles são importantes, interessantes, cheios de histórias. Isso contribui para formar futuros leitores, além de expandir o vocabulário. E, como se sabe, o domínio das palavras é crucial para aprender em qualquer área.

A tão temida matemática também já deve ser apresentada nesses primeiros anos? Sim, até para ser menos temida. Estamos falando de noções elementares, como tamanho e quantidade, coisa que a base do MEC contempla. O desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como persistência e trabalho em grupo, também estão lá. Não dá mais para imaginar uma escola que não preste atenção a elas.

E o que a base deixou de contemplar? Acho que faltou dizer com todas as letras que a criança precisa conhecer o alfabeto na pré-escola. Não é saber ler, mas sim se familiarizar com o código. Ela não vai chegar a ele sozinha.

Como os pais podem fazer bom uso do documento do MEC? Eles devem lê-lo com atenção para saber o que cobrar da escola e como dar o apoio em casa. Agora têm uma bússola.