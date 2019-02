380 mil estudantes fazem o Enade neste domingo

As provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) ocorrem no próximo domingo, dia 6, em 1.356 municípios do país, informou o Ministério da Educação. Segundo a pasta, foram inscritos 376.180 estudantes concluintes de 8,8 mil cursos de graduação de instituições públicas e privadas.

Este ano, serão avaliados graduandos em arquitetura e urbanismo, engenharia, biologia, ciências sociais, computação, filosofia, física, geografia, história, letras, matemática, química, pedagogia, educação física, artes visuais e música. Também farão as provas os alunos de cursos superiores de tecnologia em alimentos, construção de edifícios, automação industrial, gestão da produção industrial, manutenção industrial, processos químicos, fabricação mecânica, análise e desenvolvimento de sistemas, redes de computadores e saneamento ambiental.

O Enade avalia cursos superiores por meio do desempenho dos alunos com relação aos conteúdos desenvolvidos durante a graduação.