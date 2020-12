Zoom vai liberar acesso gratuito ilimitado no réveillon

A plataforma de videoconferência Zoom anunciou que oferecerá gratuitamente o acesso ilimitado à ferramenta pelo público nos dias 31 de dezembro 2020 e 1º de janeiro de 2021. A ação acontecerá no mundo todo, com variação do limite nas datas apenas conforme o fuso horário de cada país. A ferramenta já libera gratuitamente o uso durante 40 minutos, mas cobra 14 dólares mensais pela licença com tempo indeterminado. “Ainda estamos muito fortes na pandemia. No Brasil, não sabemos nem em que onda estamos. É uma forma de conectar as pessoas e diminuir a distância”, diz Alfredo Sestini Neto, executivo-chefe do Zoom para Brasil.

Sobre o conhecido “congestionamento” de ligações que ocorre na virada do ano, decorrente do excesso do uso da rede de telefonia por muitas pessoas ao mesmo tempo, Sestini comenta que isso não ocorrerá, porque o Zoom possui um data center no Brasil e a aplicação é leve em termos de uso de dados.

Além disso, a empresa que tem sede em San José, na Califórnia, e que se expandiu de 10 milhões para 300 milhões de usuários em dois meses, anunciou que a sua operação no Brasil seria a primeiro de um país da América Latina a receber uma equipe própria. Desde agosto, Sestini, que trabalhou durante 13 anos na Oracle, está à frente da expansão no país. Ainda sem sede física por aqui, a Zoom mantém a operação à distância e, no futuro, pretende torná-la presencial e remota, a exemplo do que já ocorre nos Estados Unidos desde antes da pandemia.

A empresa faz parte das que dispararam de valor durante a pandemia da Covid-19, quando as pessoas passaram a trabalhar e fazer atividades remotas como aulas escolares e ginástica online. Listadas na Nasdaq, no fim de fevereiro, as ações da empresa valiam 105 dólares, e hoje valem 397 dólares.