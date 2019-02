Zeca Grabowsky deve deixar presidência da PDG Realty, diz fonte

Por Vivian Pereira

SÃO PAULO, 3 Abr (Reuters) – O presidente-executivo da PDG Realty, Zeca Grabowsky, deve deixar o cargo, afirmou à Reuters nesta terça-feira uma fonte de uma das empresas da incorporadora e construtora.

Não estava claro se o executivo seria alçado a uma função no Conselho de Administração da companhia.

Segundo a fonte, que pediu anonimato, Grabowsky será substituído pelo atual diretor financeiro e de Relações com Investidores da PDG, Michel Wurman.

Ainda conforme a mesma fonte, a PDG planeja concentrar seu centro de processamento de dados e operações financeiras -atualmente dividido entre São Paulo e Rio de Janeiro- na capital paulista, o que deve ocasionar uma série de demissões.

A PDG gerou dúvidas no mercado ao adiar, para esta terça-feira, a divulgação dos resultados referentes ao quarto trimestre e ao fechado de 2011, anteriormente previstos para sábado.

A companhia alegou dificuldades no processo de integração de sistemas de gestão do grupo de empresas da Agre, que foi incorporada pela companhia, para o sistema SAP da PDG, mas alguns analistas questionaram a possibilidade de o balanço trazer notícias negativas.

Segundo a média de previsões de seis analistas, obtidas pela Reuters, a PDG deve reportar lucro de 218,7 milhões de reais referente ao quarto trimestre, alta na comparação anual de 2,6 por cento.

“Esperamos que (os resultados) venham fracos, com rentabilidade em queda e possivelmente algum reconhecimento de perdas referentes a projetos da Agre, o que deverá contribuir para manter as ações pressionadas no curtíssimo prazo”, afirmou a equipe da Ativa Corretora em relatório recente.

Procurada pela Reuters, a PDG não tinha informações disponíveis imediatamente sobre os assuntos.