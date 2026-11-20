As bebidas sem álcool vêm ganhando espaço no Zé Delivery, aplicativo de entregas da cervejaria Ambev. No primeiro semestre, 2,8 milhões de pedidos incluíram produtos da categoria conhecida como wellness, uma alta de 65%. “O consumidor não quer fazer sempre a mesma escolha”, diz Fernando Mazzarolo, CEO da plataforma.

As cervejas zero álcool, leves e sem glúten têm no Zé Delivery participação quase duas vezes maior que no portfólio geral da Ambev. Metade dos compradores de produtos wellness experimentou a categoria pela primeira vez no aplicativo. A companhia usa a plataforma para identificar hábitos e testar novidades.