O Zé Delivery, plataforma de entrega de bebidas da Ambev, espera superar nesta Black Friday a marca de 472 milhões de reais movimentados na edição do ano passado, quando o valor das transações cresceu 18,5% e o número de pedidos avançou 4,5%, ultrapassando a casa dos 6 milhões. Os números indicam um aumento de 13,4% no tíquete médio das compras.

A ambição é bater um novo recorde mesmo diante de um calendário menos favorável, com um sábado a menos na janela promocional e o feriado da Consciência Negra em uma sexta-feira.

Segundo Fernando Mazzarolo, executivo à frente do Zé Delivery, um comportamento tem chamado a atenção da companhia: o brasileiro passou a aproveitar a Black Friday de bebidas também para abastecer a casa para as festas de fim de ano, antecipando parte das compras de dezembro.

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Com descontos de até 50%, a plataforma conta com a participação financeira das marcas nas campanhas promocionais. A estratégia busca não apenas conquistar novos consumidores, mas também recuperar clientes inativos e aumentar a frequência de compras.

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O Zé Delivery chega à Black Friday embalado por um crescimento de 16% no valor das transações no terceiro trimestre. A operação registra uma expansão média anual de dois dígitos baixos nos últimos quatro anos e pretende manter esse ritmo.