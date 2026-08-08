YSL Beauty estreia no TikTok Shop no Brasil

A Yves Saint Laurent Beauty estreou oficialmente no TikTok Shop no Brasil, tornando-se a primeira marca de beleza inspirada na alta-costura a integrar a plataforma no país. O lançamento da novidade foi celebrado com a Block Party, evento que já passou por cidades como Madri, Cidade do México e Kuala Lumpur.

A celebração brasileira acontece no Rio de Janeiro, na Rua do Senado, às 16h e marca a entrada da marca em um novo canal de vendas. O movimento integra a estratégia global da YSL Beauty, que já opera lojas no TikTok Shop em mercados asiáticos como Indonésia, Vietnã e Malásia. A chegada ao Brasil amplia a presença digital da marca e aproxima seu posicionamento de luxo de um dos canais em expansão no social commerce. A estratégia acompanha uma mudança no comportamento do consumidor, que cada vez mais descobre produtos por meio de conteúdos digitais e transforma essa descoberta em compra. Segundo pesquisa in-app do TikTok, 57,8% dos usuários concluem compras diretamente no TikTok Shop após descobrir um produto na plataforma.

Nesse processo, os criadores de conteúdo também ganham relevância na jornada de consumo. De acordo com levantamento da YOUPIX em parceria com a Nielsen, 81% dos brasileiros já compraram algum produto indicado por um influenciador. “YSL Beauty chega ao TikTok Shop para estar exatamente onde o nosso consumidor já está, descobre e decide o que comprar. Acreditamos no shoppertainment sem abrir mão do que nos define como uma marca com espírito jovem, ousado e luxuoso. Nesse contexto, o social commerce assume um papel central na nossa estratégia de conexão com o consumidor brasileiro, fortalecendo o equity da marca e nos aproximando ainda mais da Gen Z”, afirma Priscila Chagas, diretora de YSL Beauty no Brasil.

Na plataforma, a marca pretende combinar diferentes formatos para aproximar conteúdo e consumo. A operação inclui lives, conteúdos interativos e uma loja oficial dedicada à YSL Beauty, permitindo que os usuários conheçam os produtos e concluam a compra sem sair do feed. A estratégia foi estruturada em três frentes. A loja oficial da marca no TikTok, pelo perfil @yslbeauty_brasil, busca oferecer segurança e garantia de procedência aos consumidores, com uma política de proteção de marca voltada ao combate a falsificações e ao uso indevido de seus ativos. As lives terão participação de especialistas e criadores convidados, com conteúdos voltados a dicas de beleza e à performance dos produtos.

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A experiência também se estende ao momento da entrega. Para o TikTok Shop, a YSL Beauty desenvolveu embalagens premium específicas para o unboxing, buscando manter a identidade da marca em diferentes pontos da jornada de compra. Com a entrada na plataforma, a YSL Beauty passa a explorar um modelo em que entretenimento, inspiração e compra acontecem no mesmo ambiente, aproximando o universo de beleza de luxo da dinâmica do social commerce.