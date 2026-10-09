Ypê tem investigação arquivada e Unilever retoma produção após suspensão da Anvisa

Duas grandes fabricantes de produtos de limpeza no Brasil tiveram decisões favoráveis após enfrentarem restrições e investigações relacionadas à segurança de seus processos produtivos. A Unilever informou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou a suspensão temporária de linhas de produção em sua fábrica de Vinhedo, no interior de São Paulo. Já a Ypê teve arquivada uma investigação conduzida pelo Ministério Público de São Paulo sobre possíveis riscos aos consumidores.

Embora os casos envolvam questionamentos sanitários, as decisões têm naturezas diferentes. No caso da Unilever, a medida permite a retomada da fabricação de sabões líquidos e amaciantes. Para a Ypê, o arquivamento significa que o Ministério Público não identificou fundamentos suficientes para prosseguir com uma ação civil pública, mas não substitui as avaliações da Anvisa sobre lotes específicos.

A Unilever havia sido alvo de uma fiscalização realizada entre 24 e 28 de agosto, quando a Anvisa identificou falhas nos procedimentos de controle de qualidade da unidade de Vinhedo. Entre os problemas apontados estavam deficiências no monitoramento da água utilizada na fabricação e na investigação de irregularidades internas.

Na ocasião, a agência determinou a paralisação preventiva da fabricação de produtos de limpeza na unidade. A fiscalização, entretanto, não identificou contaminação microbiológica nos lotes já produzidos. Por isso, não houve determinação de recolhimento dos produtos disponíveis no mercado.

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Agora, segundo comunicado da companhia, uma nova inspeção permitiu a revogação da suspensão. “A Unilever Brasil Industrial Ltda. confirma que a Anvisa, após reinspeção realizada conforme o procedimento previsto, revogou a suspensão temporária, adotada de forma preventiva, das linhas de sabão líquido para lavar roupas e amaciante líquido para roupas de sua fábrica em Vinhedo (SP). Com a decisão, a produção dessas linhas está totalmente liberada”, informou a empresa.

A fabricante também afirmou que continuará colaborando com a agência reguladora e reforçou seu compromisso com os padrões de qualidade e a segurança dos consumidores.

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Ministério Público arquiva investigação sobre a Ypê

No caso da Ypê, a investigação teve início após questionamentos sobre possíveis falhas na fabricação de detergentes, desinfetantes e sabões líquidos produzidos pela Química Amparo, responsável pela marca. Em maio, a Anvisa havia determinado restrições a determinados lotes da fabricante após identificar problemas nos sistemas de garantia e controle de qualidade, incluindo riscos relacionados à contaminação microbiológica.

A empresa apresentou esclarecimentos às autoridades, adotou medidas corretivas e realizou o recolhimento voluntário de determinados produtos. Ao longo dos meses seguintes, a agência passou a liberar gradualmente a produção e a comercialização de lotes que apresentaram resultados satisfatórios nas análises. Em despacho datado de 20 de agosto, o Ministério Público de São Paulo decidiu arquivar o procedimento preparatório que investigava possíveis violações aos direitos dos consumidores.

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A Promotoria considerou que a fabricante colaborou com as autoridades, disponibilizou canais de atendimento e adotou medidas para o recolhimento preventivo de produtos. Também avaliou que a atuação da Anvisa foi suficiente para acompanhar os riscos identificados.

O Ministério Público também afirmou que, até aquele momento, não havia comprovação de produto com defeito capaz de colocar efetivamente em risco a saúde dos consumidores, no âmbito das informações examinadas pelo procedimento.

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No caso da Unilever, a revogação da suspensão permite que as linhas de sabão líquido e amaciante de Vinhedo voltem a funcionar normalmente. Como a medida anterior atingia a fabricação, e não a comercialização dos produtos já disponíveis, não houve necessidade de recolhimento dos itens vendidos aos consumidores.

Para a Ypê, a situação depende da categoria e da data de fabricação dos produtos. Em junho, a Anvisa autorizou a comercialização e o uso de detergentes e desinfetantes fabricados a partir de janeiro de 2026, após a apresentação de laudos considerados satisfatórios. A fabricante também anunciou o recolhimento voluntário de determinados lotes de lava-roupas líquidos produzidos anteriormente.

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O arquivamento da investigação pelo Ministério Público não altera automaticamente as restrições sanitárias que ainda possam atingir lotes específicos. Por isso, consumidores que tenham produtos abrangidos pelas medidas anteriores devem observar as orientações atualizadas da Anvisa e da fabricante.